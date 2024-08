Lesz itt minden, amire csak vágyhatnak a repülés szerelmesei! A már megszokott szédületes hazai produkciók mellett számos olyan nemzetközi pilóta érkezik, akik hazánkban először mutatják be döbbenetes légi bemutatóikat. Hihetetlen de mégis igaz, hogy az idei SZIA-n a varázslatos éjszakai látványshow két éjszakán keresztül is megcsillogtatja a szemeket.

A kezdés is nagyon erős. A péntek délutáni légi programsorozatot a Blue Angels világítóruhás ejtőernyős bemutató mellett Imreh Lajos „Lujo” nyitja Heliforce gépével. Már az első nap is érkeznek nemzetközi produkciók. A Retro Sky Team második világháborús bemutatójával ejti ámulatba a nézőket, később pedig a Silver Chicken fokozza az izgalmakat. Hazánkban még sosem látott produkcióval jön a román Aerobatic Yakkers duó, akik egy fantasztikus műrepülő-bemutatóval készülnek. Érkezik a The Victors 4 gépes kötelék bemutatója, és ha még nem látott a közönség többszörös Guinness-rekordert, aki ráadásul magyar műrepülő Európa-bajnok is, most élőben nézheti meg Veres Zoltánt és MXS repülőgépét.

A magával ragadó éjszakai műsor részeként világhírű produkcióval készül Jurgis Kairys műrepülő Su-31-es gépével, majd egy közös bemutatót láthatunk vele és az Aerobatic Yakkersszel. A program zárásaként érkezik a Flying Dragons siklóernyős formáció éjszakai show-ja és a szlovák Detonics csapata egyedülálló pirotechnikai show-műsorral.

A rendezvény második napján a nyitó produkciókat követően a DAC-Délvidéki Aero Club góbé csőrlés bemutatója, majd az egyik legeredményesebb magyar pilóta, Besenyei Péter produkciózik Corvus Racerével. Ezután látható lesz a HungaroCopter és a GenPRO magyar gyártmányú repülőgép-bemutatója, végül az idén 75 éves Goldtimer Alapítvány képviseletében az egyedülálló LI-2 bemutató repülésével vonzza majd a tekinteteket a kék égre sok más produkció mellett.

A nap második fele is izgalmakkal telített lesz, hiszen a délutánt a Komo-Sky Team L-29 delfin sugárhajtású kiképző repülőgéppel folytatják, majd érkezik Vári Gyula Yak-55-ös műrepülő-bemutatója, amelyben egy MI2-es helikopter fog körbe orsózni. Itt lesz Dolhai Krisztián is, aki Altus repülőgépével fog produkciózni. Az estét pedig Hársfalvi Pál ACROFOX vitorlázó műrepülő és a tavaly is sikeres és bámulatos drónshow zárja majd.