Forrás: NÖF

A NÖF Nkft. célja, hogy a felújított kastélyokat és várakat bekapcsolja az ország turisztikai vérkeringésébe és az egyes műemlékhelyszíneken folyamatosan frissülő programkínálattal várja a minőségi kultúra iránt fogékony látogatókat. A geszti Tisza-kastély újjászületett épülete is méltán tart számot az érdeklődésre: a tárlat a múlt számos értékes és érdekes titkát fedi fel Tisza Kálmán, illetve Tisza István korhűen berendezett dolgozószobáján, személyes tárgyain keresztül, amelyek az elmúlt évszázadban sok felejthetetlen pillanatot, majd legalább annyi viszontagságot éltek át.

A kiállítás tartalmát a geszti otthon, az eredeti tárgyak, a régi festmények és fotók varázsán túl, – a klasszikus megoldások mellett – interaktív technikai eszközök is közvetítik. A látottak értelmezését egyebek mellett kosztümös rövidfilmek és hangjátékok is segítik. A műemlékhelyszín felbecsülhetetlen értékű festményekkel is gazdagodott, mint például Barabás Miklós: Tisza Lajos és Tisza Lajosné gróf Teleki Júlia portréi, valamint Ferraris Artúr Történelmi tarokkparti című festménye. Emellett kiemelt értéket képvisel Joseph Danhauser műve, ifj. Tisza Kálmán biedermeier íróasztala; Strobl Alajos gróf Tisza Kálmánról készített mellszobra, illetve a falkavadászatot ábrázoló szivartartó, amelyen Almássy Denise - gróf Tisza István unokahúga - gravírozott aláírása látható.

A rekonstrukció elsődleges célja az volt, hogy az épületegyüttes legutolsó, eredeti állapota kerüljön helyreállításra. A főépületben az egyes helyiségek visszakapták korabeli funkciójukat, mint például Tisza István dolgozószobája; míg a női szalon kiállítótérré és rendezvényhelyszínné is vált, ahol lehetőség van üzleti találkozók, csapatépítő tréningek, konferenciák és polgári esküvői szertartások megrendezésére is. A késő barokk stílusú épület terei a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen a kávézó és a múzeumpedagógiai foglalkoztatótér. A főépület mellett a kastélykert és park is megújult, ahol a dísznövények mellett multifunkciós sportpályák is helyet kaptak. Emellett teljes rekonstrukción esett át a Tiszttartó Ház, az Arany János Emlékház, illetve a Tisza család kriptája is. Új elemként fölépült az Arany János Vendégház, ami lehetővé teszi, hogy az idelátogatók akár több napot is eltöltsenek a Tisza család egykori otthonánál.