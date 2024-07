Gépkezelői állások

A gépkezelői állások az egyik leggyakrabban hirdetett szakmunkás pozíciónak számítanak Ózdon és környékén. Egyebek mellett a régió álláspiacára specializálódott ozdallas.hu kínálatában is több alkalommal szerepeltek már az alábbi url -en. Ezen belül is különösen a CNC gépkezelői munkakörök számítanak visszatérő lehetőségnek a szakmunkás álláskategórián belül.

De kik is azok a gépkezelők és milyen szerepet töltenek be a gyártási folyamatokban? Nos, a pozíció megnevezése igencsak beszédes, hisz a pozíció betöltőinek alapvető felelőssége a rájuk bízott gépek működtetése, a gyártási folyamatok végrehajtása és figyelemmel kísérése. Munkájukhoz sok esetben nagy szakértelemre és tapasztalatra van szükségük, ugyanakkor betanított gépkezelői pozíciókkal is lehet találkozni az álláspiacon.

Előbbire, vagyis a szakértelmet igénylő gépkezelői munkakörökre jó példát jelentenek a már említett CNC-s pozíciók, amelynek betöltői CNC gépek segítségével precíziós megmunkálást végeznek különböző anyagokon. Ezt géptől függően leggyakrabban marással vagy esztergálással végzik. A munkájuk során minden apró beállítás hatalmas jelentőséggel bír, vagyis nem csoda, hogy alapvető követelmény a pozíció betöltéséhez a szakirányú végzettség.

Utóbbi, tehát a betanított gépkezelői munkák kapcsán jellemzően az automatizált gépek alapanyaggal történő kiszolgálása jelenti a feladatkör fókuszát. Ilyen gép lehet például egy fröccsöntő vagy rotációs öntőgép. Ezenkívül pedig példaként lehetne említeni a csomagológépeket is, amelyek kezelése ugyancsak betanított munkafolyamatokat takar.

Gépbeállítói pozíciók

A gépbeállítói munkakörök szintén időről időre feltűnnek Ózd és környéke álláskínálatában. Ezen pozíciók feladatai sok tekintetben mutathatnak átfedést a gépkezelőkével, ugyanakkor különbségek is felfedezhetők bőséggel. Esetükben ugyanis sokkal nagyobb hangsúly fordítódik a gépek kalibrálására és beállítására, valamint a karbantartási és hibakeresési teendők is előtérbe kerülnek.

Rendszerint ők programozzák a gépeket, figyelembe véve a gyártási előírásokat és specifikációkat. Feladatuk tehát annak biztosítása, hogy minél több legyártott termék feleljen meg ezen specifikációknak. Fontos felelősségek hárulnak továbbá a gépbeállítókra új gépek és berendezések érkezésekor. Ilyenkor ugyanis el kell végezniük a gépek installációját, valamint azokat a szükséges beállításokat, amelyek a gépek gyártósoron történő alkalmazását teszik lehetővé.