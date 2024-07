Dr. Beke Szilvia, a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar dékánhelyettese elmondta, a képzési paletta kialakítása előtt folyamatosan egyeztetnek a térség munkáltatóival, illetve figyelik azokat a társadalmi jelenségeket és problémákat, amelyekre célszerű a saját szakterületükön reagálni. A négy képzést is a kettős igény jelentkezése miatt indítják el.

Addiktológiai konzultáns

Orvosokat, egésztudományi szakterületen dolgozókat, pedagógusokat, bölcsészeket, jogi területen tevékenykedő szakembereket egyaránt várnak erre a képzésre. Az addikcióról a legtöbbeknek az alkohol- és a drogfüggőség jut az eszükbe, holott napjainkban más területeken is erőteljesen kialakulhat ez a jelenség. Az iskolákban, de az élet más területein is egyre gyakrabban jelentkezik az internet- és a telefonfüggőség, illetve egyéb munkafüggőségek is létrejönnek. A dékánhelyettes kiemelte, olyan szakembereket képeznek, akik akár a közösségi ellátásban, akár rehabilitációs ártalomcsökkentő programok összeállításában és szervezésében is részt tudnak vállalni.

Egészségfejlesztő mentálhigiéné képzés

Pedagógusokat, társadalomtudományok területén dolgozókat, orvosokat, az egészségtudomány terén dolgozókat, a sporttudományban, illetve a hitélet területén tevékenykedőket egyaránt várják a képzésre.

Napjainkban a fizikális egészség mellett a mentális egészség is fontos, sőt, egyre fontosabb A tanulók a képzésen elsajátíthatják azt a módszertani tudást, amelynek segítségével prevenciós programokat tudnak végezni, a nevelés és tanácsadás területén csoportos és egyéni foglalkozásokat tervezhetnek és valósíthatnak meg

– fogalmazott dr. Beke Szilvia. A képzést Gyula mellett Kecskemétre és Szegedre is meghirdették.

Alkalmazott szociális gerontológia

Alapvetően szociálpedagógusok, szociális munkások, ápolás és betegellátás, valamint a hitélet területén az idősellátásban dolgozók számára hirdetik meg a képzést. Ahogy az elnevezés is mutatja a képzést elvégzők komplex pszichoszociális segítő tevékenységet láthatnak el az idősek körében, a társszakmákkal együttműködve. A képzést Gyulán és Kecskeméten hirdetik meg.