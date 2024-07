A belvíz, a csapadékvíz korábban több alkalommal okozott problémákat a településen, éppen ezért pályázati források segítségével megújították a rendszer legkritikusabb pontjait, ami még biztonságosabbá tette a települést.

Megépült a képviselő-testületet és a helyieket évtizedek óta foglalkoztató új piac. A létesítményt már át is adták és használják is, illetve a fejlesztéshez még kisebb kiegészítő beruházások is kapcsolódnak.

A korszerű piaccal régi álma valósult meg a ladányiaknak

Fotó: Bencsik Ádám

Az aktív turizmus terén is sikerült eredményes pályázatot benyújtani, amivel a település még jobban kiaknázhatja a természeti erőforrásokban rejlő lehetőségeket. A Sebes-Körös partján hamarosan csónaktároló és kajak-kenu táborhely épül majd. Az önkormányzat több területet is megvásárolt az elmúlt években, ilyen az egykori strand ártéri területe, amely aktív turisztikai és egyéb fejlesztésekhez is alapot biztosít majd a jövőben.

Kardos Károly szólt arról, hogy voltak olyan projektek, amelyeket nem sikerült megvalósítani. Ilyen a tornacsarnok és a tanuszoda, amelyeket Dankó Béla országgyűlési képviselő hathatós segítségének köszönhetően államilag kiemelt projektté nyilvánítottak. Közel 80 millió forint állt rendelkezésre az előkészítésre, a közbeszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése zajlott, amikor kitört az orosz-ukrán háború, így a kormányzat a harcok negatív gazdasági hatásainak kiküszöbölése érdekében elhalasztotta az előkészületeket, mint sok más esetben is. Kardos Károly hangsúlyozta, nem tettek le a fejlesztésről, ha lehetőséget kapnak, akkor mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a sportkomplexum elkészülhessen. Hasonló módon dolgoznak a köröstarcsai út felújítása érdekében is. A célra ismét beadta a pályázatot az önkormányzat az úgynevezett TOP Plusz kiírás keretében, kedvező döntés esetén az Ady Endre utcától a Vésztői úti elágazásig a teljes szakaszt leaszfaltoznák.

A futó projektek közül a védőnői szolgálat bővítése jó ütemben halad. A célra 150 millió forintot nyert az önkormányzat a TOP Plusz programban. A beruházás során bővítik a meglévő épületet a védőnői szolgálatok helyigényének biztosítása miatt, emellett a meglévő épületrészt is felölelő teljes energetikai korszerűsítés is megtörténik, hőszigetelésekkel, napelem elhelyezéssel. Az ingatlan kerítésének, udvarának korszerűsítése, a parkoló felújítása is megvalósul. Komplex, teljes körű akadálymentesítés, illetve eszközbeszerzés ugyancsak megvalósul.