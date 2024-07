Milyen feladatok várnak az értékesítőkre?

Az értékesítőknek a munkájuk során több kiemelt felelősségnek is eleget kell tenniük. Munkakörük alapvető célja, hogy megismertessék a potenciális ügyfelekkel az általuk kínált termékek és/vagy szolgáltatások alapvető jellemzőit, és hogy végső soron értékesítsék is azokat a számukra.

Ez azonban egy összetettebb folyamat annál, mint az elsőre esetlegesen tűnhet. Az értékesítőknek ugyanis gyakran a piackutatás, a versenytársak elemzése, továbbá a potenciális ügyfelek azonosítása és felkutatása is a munkakörük részét képezi. Bőséggel akadnak tehát olyan pozíciók, ahol nem csupán egy üzlet alkalmazottjaként kell a betérő ügyfeleket kiszolgálni, hanem komoly „terepmunkát” is végezni kell.

Ezenfelül az értékesítőknek rendszerint az árajánlatok kidolgozásában, valamint a szerződések előkészítésében és aláíratásában is tevékenyen közre kell működniük. Sőt, előfordulhat, hogy ezen teendők egésze rájuk hárul. Ily módon tehát szép számmal akadhatnak adminisztrációs feladataik is, amik még különböző adatgyűjtői és elemzői felelősségekkel is kiegészülhetnek.

Elhelyezkedési lehetőségek Mezőkövesden és környékén

A mezőkövesdi régióban korántsem ritkák az értékesítői álláslehetőségek. Ezt megerősíti a mezokovesdallas.hu weboldala is, amelynek felületén már több alkalommal is jelentek meg értékesítői pozíciókra vonatkozó álláshirdetések: https://mezokovesdallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites.

Hirdetett már itt például telekommunikációs cég, ingatlaniroda, de pénzügyi közvetítő vállalat is. A jövőben pedig vélhetően további lehetőségek felbukkanására szintén lesz precedens, azaz érdemes figyelemmel kísérni a portál kínálatát és akár állásértesítőre is feliratkozni, megteremtve ezzel a mielőbbi pályázás esélyét.

Kik pályázhatnak eséllyel az értékesítői állásokra?

Az értékesítői pozíciók betöltése kapcsán rendszerint több feltételt is megfogalmaznak a munkáltatók. Ezek többnyire a személyes tulajdonságokra vonatkoznak, ugyanakkor a középfokú végzettség (érettségi) és az alapvető számítógépes ismeretek is gyakran kap helyet az elvárások listájában.