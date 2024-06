Ezért modern és környezetbarát alternatívákat kínálunk, amelyek a kerékpár mellett például az AERIUM AOVO PRO elektromos rollert tartalmazzák az Aerium.hu webáruházból. A roller tökéletes városi utazáshoz, és nem csak a viszonylag alacsony árának, hanem számos hasznos funkciójának és ízléses, kompakt kialakításának köszönhetően. Nézzük meg közelebbről.

Ennek a rollernek a legnagyobb előnye a remek teljesítmény (350 W), a viszonylag nagy akkumulátor-kapacitás (10,5 Ah) és a 31 km/h végsebesség kombinációja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a városi közlekedésben nem szabad túllépni a 25 km/ó sebességet. Az intelligens lítium akkumulátor ezután a regeneratív fékezési technológiának köszönhetően visszanyeri a fékezés során felszabaduló energiát. Így akár 35 kilométeres hatótávolság is elérhető - de ez a vezetési stílustól, a vezető súlyától és egyéb tényezőktől is függ. Egyetlen feltöltés mindössze 5 órát vesz igénybe, így az akkut akár tanítás vagy munka közben is feltöltheti, ha adottak hozzá a körülmények.

Az AERIUM AOVO PRO emellett alacsony súllyal is büszkélkedhet. A súlya mindössze 12,5 kg, de a teherbírása ennek ellenére eléri a 120 kg-ot. Ráadásul könnyen összecsukható, így bárhová magával viheti. Ezért közben vonattal vagy busszal is utazhat. Így talán nem meglepő, hogy a tesztekben elnyerte a legjobb roller címet.

Vezetés közben minden szükséges adatot megtalál az LCD-kijelzőn, és az okostelefonjával való párosítás után a mobilalkalmazásban is. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerre is elérhető, és Bluetooth-on keresztül egyszerűen működik. Az alkalmazásban valós időben láthatja az akkumulátor töltöttségi állapotát, a hatótávolságot és a pillanatnyi sebességet. A sebességkorlátozó, a sebességtartó automatika vagy a parkoló robogó távoli lezárása szintén nagy népszerűségnek örvend.

Minimális kiadások, maximális hatékonyság

Minden diáknak tetszeni fog egy olyan robogó, amely még a szűkös költségvetést sem borítja fel, és ráadásul még jól is néz ki. Az AERIUM AOVO PRO tökéletesen megfelel ezeknek a követelményeknek. Fekete és szürke színben készül, apró piros részletekkel kiegészítve. Így biztosan nem tűnik unalmasnak, másrészt viszont nem is túlbonyolított, és stílusosan cikázhatsz vele a város utcáin.