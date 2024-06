Hirdetés 1 órája

Orosházán is elérhető az iparkamara!

Területi irodát nyitott a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Orosházán, a polgármesteri hivatal épületében, ahol előadásokat is tartunk. Tanácsadásokat is szervezünk jogi, munka- és tűzvédelem területen és Széchenyi Kártya tanácsadást és ügyintézést is folytatunk.

A program a Szövetségben a vállalkozókkal VF/44/5/2023_BMKIK projektben valósul meg.

