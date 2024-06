Bolti eladó

A bolti eladói munkakör Hevesen az leggyakoribb kereskedelmi álláslehetőség. Ezt bizonyítja a HevesAllas.hu kínálata is, amelynek felületén például egyszerű élelmiszerbolt, szépségápolási termékekkel foglalkozó üzlet, valamint növényvédő szereket értékesítő kereskedelmi egység is hirdetett eladói munkákat a korábbiakban.

A feladatok valamennyi esetben hasonlóan alakultak, magában foglalva a vásárlók kiszolgálását, az üzlethelyiség rendben tartását, az árufeltöltést, továbbá a pénztárosi teendők ellátását. Nagyobb áruházak esetében pedig utóbbi tevékenységekkel, mint önálló pozíciók is lehet találkozni, hisz ezen üzletek általában külön árufeltöltőket és pénztárosokat alkalmaznak.

Kereskedelmi asszisztens

A kereskedelmi asszisztensi pozíciók meglehetősen komplex feladatkörrel járnak együtt, és a jellegét tekintve kapcsolattartói, adminisztrációs, logisztikai, valamint ügyfélszolgálati teendőket is lefednek. Munkájuk megkerülhetetlen eleme többek között a beszállítókkal való kapcsolattartás, amelynek során egyeztetik a szállítások időpontjait és más részleteit. Fontos felelősségük az is, hogy támogassák az értékesítő csapat munkáját, például az árajánlatok kidolgozásán, és az ehhez kapcsolódó dokumentációk vezetésén keresztül.

A munkájuk ily módon számos adminisztratív tevékenységgel is együtt jár, ami egyúttal akár a raktári adatbázis nyomon követésére és frissítésére is kiterjedhet. Sőt, az sem ritka, hogy a kereskedelmi asszisztenseket adatgyűjtési feladatokkal is megbízzák, amelyekből aztán különböző kimutatások készülnek, például az értékesítésre vonatkozóan. Mindezek mellett pedig az esetlegesen felmerülő ügyfél- és vásárlói panaszokat is sok esetben az asszisztensek kezelik, vagyis tényleg igazán sokrétű feladatokra számíthat az, aki kereskedelmi asszisztensként építene karriert.

Területi képviselő

Ugyancsak széleskörű felelősségek hárulnak a területi képviselőkre is, amely munkakör megjelenésére egyébként szintén volt már példa az említett HevesAllas.hu kínálatában. A területi képviselők feladatköre nemcsak komplex, hanem egyúttal mozgalmas is. Feladatuk ugyanis, hogy átfogó piackutatásokat követően, az adott cég képviseletében felkeressék a potenciális ügyfeleket, és igyekezzenek velük együttműködéseket kötni.