Hol találhatunk belföldi és külföldi munkalehetőségeket egyaránt?

Az olyan városokban és határhoz közeli területeken, mint Sopron, különösen jó lehetőségek adódhatnak a kamionosok számára. A jó forgalmi és közlekedési helyzet, a gazdasági lehetőségek miatt sok logisztikai vállalat itt telepedik le – vagy épp található olyan központ és raktár, ami valamilyen kapcsolatban áll Ausztriával, Németországgal vagy egyéb nemzetközi partnerekkel.

Kamionos, vagy egyéb sofőr állások után érdeklődsz? A https://sopronallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas linkre kattintva megtalálhatod az aktuális helyi lehetőségeket. A SopronAllas.hu oldalán továbbá kategóriákra is szűrhetsz igény szerint, vagy álláskeresőként is regisztrálhatsz a jobb lehetőségekért, és hogy biztosan ne maradj le semmiről.

Bőven átlagon felül is kereshetnek a kamionsofőrök – de nem muszáj elhagyni a hazát!

A kamionsofőrök bérezése legtöbb esetben nyilvánvalóan a vállalásoktól is függ. Aki akár 2-3 hét távollétet is be tud vállalni időnként, nemzetközi szállításokkal, azt a hazai cégeknek is muszáj az átlagosnál jobb bérezéssel megtéríteni. Persze egy kizárólag belföldön dolgozó sofőr sem keres rosszul e téren. Átlagosan azt lehet mondani, hogy ma egy kamionsofőr fizetése alulról súrolhatja a milliós értéket is.

Hogy lehet valakiből kamionsofőr és milyen kihívásokkal kell majd szembenéznie?

Nem egyszerűen, kemény munkával, és komoly felelősségek vállalásával. Szükség lesz a C+E jogosítványra, amihez elméleti és gyakorlati tanfolyamokat egyaránt el kell végezni, illetve ismerni a járművezetési technikákat, a műszaki jellemzőket, a rakománykezelést és a közlekedésbiztonsági szabályokat egyaránt, de még fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon is meg kell felelni.

Amennyiben valaki hosszú utakat vállal, az nemcsak fizikálisan, hanem pszichésen is megterhelő lehet. A szoros szállítási határidők, az időjárási körülmények, a forgalmi dugók és helyzetek, a jármű állapotának karbantartása mind-mind nehezítő tényezők. A kintlét alatt pedig távol van az ember a családjától és a hazájától. Összességében azonban a munkáltató feladata, hogy valahogyan ellensúlyozzák ezeket a nehézségeket és kihívásokat, ami leginkább a bérezésben és az egyéb vállalati juttatásokban szokott megmutatkozni.