Hirdetés 1 órája

Érdekelnek az irodai folyamatok? Vállalj adminisztrációs munkát Cegléden vagy környékén!

Az általános irodai adminisztrátorok meghatározó szereplői az irodák mindennapi működésének, legyen szó bármilyen tevékenységi körrel is rendelkező vállalatokról. Feladataik sokszínűek és változatosak, továbbá munkájuk olykor több részleg működését is befolyásolja. Kedvező hír a ceglédi és környékbeli álláskeresők számára, hogy adminisztrációs állásokkal akár a város vonatkozásában is találkozhatnak!

PR cikk PR cikk

Forrás: freepik.com

Az általános irodai adminisztrátorok jellemző feladatai Az általános adminisztrátorok manapság egyre változatosabb és összetettebb feladatokkal szembesülhetnek a mindennapok során. Mára már a legtöbb vállalatnál korántsem csak az adatbevitelért, iratok rendben tartásáért és lefűzéséért, vagy akár az irodai eszközök beszerzéséért felelnek, hanem ezeknél jóval nagyobb felelősségű teendőkkel bízzák meg őket. Sok esetben például az irodavezetőnek, vagy kisebb vállalatoknál akár a cégvezetőnek a jobbkezeként funkcionálnak, és látnak el időpont-egyeztetetéssel, találkozók és meetingek szervezésével kapcsolatos feladatokat. Munkakörüknek olykor pénzügyi jellegű teendők is a részét képezhetik, beleértve például a számlázást vagy a házipénztár vezetését. Kiemelt szereppel bír a munkájuk során a kapcsolattartás is, mind vállalaton belül, mind pedig vállalaton kívül. Ennek értelmében információkat közvetítenek társosztályok, munkatársak között, valamint kommunikálnak külsős szereplőkkel is, legyen szó beszállítókról, ügyfelekről és a különböző partnerekről. Mindezek mellett pedig a pozíció valamennyi esetben együtt jár a tipikus és hagyományos adminisztrátori feladatoknak mondható adatbevitellel, postai ügyintézéssel és különböző dokumentumszerkesztési teendőkkel egyaránt. Lehetőségek adminisztrátori munkavállalásra Cegléden, illetve környékén Az adminisztrátori állások kifejezetten kedvelt álláskeresői célpontok, így nem árt széles körre kiterjeszteni az álláskeresési folyamatot a lehetőségek átfogó megismerése, és a mielőbbi pályázás céljából.

Mindenképpen érdemes lehet például figyelemmel kísérni a Cegledallas.hu weboldalát, amelynek kínálatában több irodai állás, azon belül pedig adminisztrációs pozíció is előfordult már: https://cegledallas.hu/allasok/adminisztracio-irodai-munka. Ezen munkakörök kapcsán a követelmények egészen hasonlóan szoktak alakulni, minden esetben magában foglalva a legalább középfokú végzettség meglétét, de szélesebb spektrumú felelősségek esetén akár a felsőfokú képesítés is megjelenhet az elvárások listájában. A tapasztalat tekintetében változóak a feltételek, hisz egyes munkáltatók kifejezetten a területen már jártas adminisztrátorokat foglalkoztatnának, ugyanakkor nem ritkák azon lehetőségek sem, amelyekre pályakezdők jelentkezését is várják. Az azonban biztos, hogy magabiztos számítógépes ismeretekre mindenképpen szükség lesz, különös tekintettel például az MS Office programokra, amelyeket az irodai adminisztrátorok gyakorlatilag mindennap használnak. A kapcsolattartói teendőkből adódóan a kommunikációs kvalitások hasonló fontossággal bírnak, akár idegen nyelven is, hisz számos vállalat nemzetközi tevékenységeket is folytat. Mindezen kívül pedig a rendszerszemlélet, a precizitás és olykor bizony a monotonitástűrés (pl. adatbevitel során) is szükséges kvalitás lehet a helytálláshoz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!