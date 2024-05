2024. június 6-án, az év 157. napján végre elérkezik a pillanat, amire kerek egy éve vársz: a háromnapos Deja Vu Fesztivál, az 1990-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultató buli a Szegedi Partfürdőn.

– Tudod már, miben jössz?

(Ne gondold túl, ha stílusos akarsz lenni, haspóló, susogós melegítő, bő farmer, dorkó, lányoknak erős smink, fiúknak sok zselé.)

– A haverokat összeszedted?

(Ivócimborák, munkatársak, jó fej szomszédok, gyerekkori barátok, osztálytársak, régi és új szerelmek, szülők, rokonok.)

– A fellépők listája fejből megy?

(Ezen mindjárt segítünk.)

– A belépőd megvan?

Hopp, ne kapkodjunk, mutatjuk, hol veheted meg a jegyet és a bérletet:

A Borfesztiválon a Klauzál téri Deja Vu- faháznál exkluzív borfesztiválos akció keretében juthatsz hozzá!!

KEDVEZMÉNYES JEGYEK ITT

JEGYEK OTP SZÉP-KÁRTYÁVAL

Íme a jegylink: https://cooltix.hu/event/65fa00bc6c427706c517fcba

A Deja Vu appon (App Store, Play Áruház) keresztül olcsóbban juthatsz hozzá napijegyedhez, bérletedhez!

Forrás: Deja Vu Fesztivál

És itt vannak a fellépők, pont a kedvenceid!

Külföldi sztárok:

A szervezők idén sem aprózták el a névsort; nézd csak, ki áll a lista elején!

MELANIE C (Sporty Spice) a SPICE GIRLS formációból. IGEN, NEM CSALÁS, NEM ÁMÍTÁS, TÉNYLEG Ő AZ!

Először jön Szegedre, szóval mutassátok majd meg neki, hogyan vigadnak a szegediek!

Szóval:

– MELANIE C

– 2 UNLIMITED – nem kell hozzá kommentár

– ALCAZAR – a Crying at the Discoteque-et tuti ismered

– ATC – Around the World (La La La La La), így már megvan, ugye?

– CASCADA – német banda a dögös Natalie Horler vezetésével

– DJ ANTOINE – a sztár DJ

– EDWARD MAYA – a Stereo Love-ról híres román DJ

– HADDAWAY – What is love?

– JENNY BERGGREN az ACE OF BASE együttesből – Beautiful life

– O-ZONE – moldáv banda

– REDNEX – Cotton Eye Joe

És a hazai felhozatal:

TNT – Titkos üzenet

L.L. JUNIOR – Minden oké

ZOLTÁN ERIKA – Nyár van, Casanova

4F-CLUB – Balatoni láz

RAKONCZAI IMRE – az élő legenda

És egy sor menő DJ, aki azon fáradozik majd, hogy hajnal 4 óráig bírd a tempót:

DJ SZATMÁRI

DJ STERBINSZKY

ERŐS VS. SPIGIBOY

DJ DOMINIQUE

PEAT JR & FERNANDO feat. SHEELA

Joer

Bárány Attila

Gango

Náksi Attila

Nacsa Norbi

MolnárBé

Gabriel B

DJ Toka

Forrás: Deja Vu Fesztivál

Napi bontás

Csütörtök

O-Zone

ATC

Rednex

PEAT JR & FERNANDO feat. SHEELA

TNT

DJ DOMINIQUE

CLASSIC FANTASTIC

Joer

Bárány Attila

Péntek

JENNY BERGGREN (ACE OF BASE)

2 UNLIMITED

CASCADA

EDWARD MAYA

Zoltán Erika

DJ Náksi

DJ Szatmári

Nacsa Norbi

Erős vs. Spigiboy

Szombat

MELANIE C

ALCAZAR

DJ ANTOINE

HADDAWAY

Sterbinszky

4F-Club

L.L. JUNIOR

Millenium Kids

Rakonczai Imre

END SHOW

Gabriel B

Forrás: Deja Vu Fesztivál

Jegyárak

Mivel a jó bulira áldozni kell, néhány szó a mocskos anyagiakról:

Bérlet: 32.990 Ft

Napijegyek: 16.990 Ft-tól

VIP-kiegészítők: 7.990 Ft-tól

(Gyorsított beléptetés, szeparált mosdó, Exclusive VIP lounge, ajándék limitált repohár, passtartó.)

A Borfesztiválon a Klauzál téri Deja Vu-faháznál exkluzív borfesztiválos akció keretében,

a Deja Vu Appon keresztül olcsóbban juthatsz hozzá napijegyedhez, bérletedhez.

Június 6–7–8-án tiéd a Partfürdő, ott várunk rád!