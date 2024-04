Az endrődi származású Rózsahegyi Kálmánról nevezték el az iskolát

1996-ban vette fel az iskola Rózsahegyi Kálmán, endrődi származású, országosan elismert színész, színészpedagógus nevét, akinek a hitvallása középpontjában a személyiség tisztelete állt. A türelmes, megértő szeretet, a jóra és szépre nevelés fontossága, kitartás, életkedv, rendíthetetlen hit az, amit kiemelt fontosságúnak tartott. Büszkeség számukra, hogy Rózsahegyi Kálmán színészi tevékenysége és a színházpedagógiai munkássága bekerült a Gyomaendrődi Értéktárba.

Rózsahegyi Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából szerveztek városi prózaolvasó versenyt az iskola zsibongójában.

Értékeket közvetítenek a diákok felé

A Rózsahegyi Kálmán által képviselt eszméket és értékeket igyekeznek közvetíteni tanulóik felé a Pedagógiai Programban megfogalmazott célokon keresztül. A főbejárat aulájában állandó kiállítással tisztelegnek emléke előtt, a Rózsahegyi-napokon pedig a helyi civil szervezetekkel, öregdiákokkal emlékeznek névadójukra. Az iskola egykori tanulóit hívják meg rendhagyó órákat tartani, valamint érdekes, emlékezetes programokat szerveznek a gyerekeknek. Az eseménysorozat zárásaként gálaműsort adnak az iskola tanulói. Az iskola címere is ezt a szellemiséget tükrözi. A szív, a liliom és a folyó Gyomaendrőd város jelképe. A nyitott könyv és a színházat szimbolizáló álarcok névadójukra utalva a humán ismeretek és az érzelmi nevelés hangsúlyozását, a kommunikációs kultúra és az empátia kiemelt fejlesztését jelentik. A címer alsó fele a gyermekközpontúságot, s a tanulók önmegvalósításának sokféle egyéni útját, színét jelképezi.

A pedagógusok célja a minőség biztosítása

Az iskola tantestülete támogató, innovatív és kreatív. Arra törekszenek, hogy a Rózsahegyi iskola a gyerekek és felnőttek számára is olyan hely legyen, ahol egyaránt jó diáknak és jó tanárnak is lenni, ahol a hagyományok tiszteletével és a folyamatos megújulást szem előtt tartva megőrizhetik az iskola egyediségét. Nevelési-oktatási feladataikat a korszerűsítés, újítás elveit követve kívánják alakítani, módosítani évről évre. Az erőfeszítést, a jóra, szépre való törekvést bármely képességi szinten fontos értéknek tekintik, és az esélyegyenlőség megtartásával biztosítják tanulóik számára, hogy megtalálják azt, amiben igazán önmaguk lehetnek, amiben kiteljesedhetnek. A hagyományok ápolása mellett kreatív és innovatív szemléletmóddal fogékonyak az új ismeretek befogadására is.

A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, módszertanilag képzett, korszerű technikákat ismerő pedagógusokból áll. Nyitottak az új ismeretek befogadására, új módszerek megismerésére. Ebben a tanévben többek között Darts Matek, Gamifikáció, Scientix, Komplex Alapprogram, Tehetségbarát tanítási módszerek, illetve ENABLE képzéseken vettek részt, valamint két pedagógus felsőfokú tanulmányokat végez természettudomány szakon.

Az iskola igazgatója tavaly finnországi tanulmányúton vehetett részt. A program során a finn oktatási rendszer sikerességét és hatékonyságát tanulmányozta, illetve az iskolalátogatások során bepillantást nyert az iskolai mindennapokba, projekt és jelenségalapú módszereket figyelhetett meg. Ezen inspirációból jött létre az innovációs munkaközösség, melynek tagjai azon dolgoznak, hogy megtanulják és egymással megismertessék a legújabb digitális platformok alkalmazását, lefektessék a STEAM módszer alapjait az iskolában, illetve innovatív, tanulóbarát közösségi tereket alakítsanak ki az iskola közössége számára.

Fontosnak tartják a hagyományok ápolását és a közösségépítést

Az iskola hagyományainak ápolása, rendezvényeinek sokszínűsége és színvonala meghatározó nevelési eszköz, mind a személyiségfejlesztés, mind a közösségépítés céljait tekintve. A hagyományok őrzése, ápolása fontos feladatuk, de a jövőbe mutató újszerűség elengedhetetlen. Programjaik elsődleges célja a közösségformálás, közösségépítés, a csoportban való közös munka fontosságának hangsúlyozása, a 21. századi „puha készségek” elsajátíttatása.

A Diákönkormányzat szervezésében minden évben több rendezvényt bonyolítanak le: Őszi zsongás, Észkaszinó, Tábortűz, Ki Mit Tud?!. Több témahetet is szerveznek. Az országos Pénz7, Fenntarthatósági, Digitális és Állatvédelmi Témahetek mellett saját témaheteik is vannak: a hagyományos őszi és téli témahét mellett ebben az évben vezetik be a STEAM témahetet, melynek keretében a természettudományos tantárgyak megszerettetését, a tantárgyköziséget és az élményalapú oktatást kívánják előtérbe helyezni.

Számos témanapot és szakköröket kínálnak

A tanév során több témanapot is szerveznek, többek között: Iskolatáska-mentes Nap, Szív Világnapja, Zene világnapja, Állatok világnapja, Népmese Napja, Magyar Kultúra Napja, Internet Világnapja és az Egészségnap mind-mind alkalmat adnak a tanórán kívüli kreatív, élményalapú ismeretszerzésre. Iskolai és városi rendezvényekre, ünnepségekre színvonalas, kreatív és egyedi énekkari és irodalmi műsorokkal készülnek szakköröseik, melyet a kreatív-rajz szakkör tanulói színesítenek egyedi ötleteikkel, dekorációkkal.

A robotika szakkör egyre népszerűbb az iskolában. A Lego-robotok programozása mellett versenyekre is készülnek a tanulók, illetve a szakkörön megszerzett tudást a délelőtti természettudományos tanórákon is hasznosítják.

Az Állatvédelmi Témahét Titkos kihívás projektjében közel négyszázan, egy élő képben formázták meg a témahét logóját.

Nagy hangsúlyt fektetnek az angol nyelv oktatására

Első osztálytól kezdve lehetőség van a nyelv tanulására szakkör formájában, felső tagozaton pedig emelt óraszámban oktatják ezt az idegen nyelvet. Igyekeznek a tanulókkal minél színesebb, változatosabb formában gyakoroltatni az idegen nyelvet, ezért tanulóiknak a korábbi években külföldi levelezőtársakat kerestek, valamint videóüzenet formájában vették fel a kapcsolatot amerikai, illetve vietnámi gyerekekkel. A program során a gyerekek játékos, interaktív, online foglalkozásokon próbálhatták ki nyelvtudásukat. A nyelvvizsgára készülőknek lehetőségük van ismereteiket bővíteni, célzott feladatokkal készülni a sikeres nyelvvizsgára nyelvvizsgáztatói képesítéssel rendelkező pedagógusok vezetésével.

A sport is fontos szerepet játszik az iskola életében

Kiemelt figyelmet fordítanak a sport fontosságának hangsúlyozására, számos rendezvényen, versenyen vesznek részt tanulóik és érnek el szép eredményeket megyei és országos szinten is.

Kihasználják természeti környezetüket, rendszeresen sportolnak a ligetben, a gáton, illetve a közeli sportpályán. Pályáznak az Aktív iskola címért, illetve 3. alkalommal vesznek részt a Millió lépés az iskoládért kampányban, ahol rendszeresen megyei szinten az élmezőnyben végeznek.

Jó kapcsolatot ápolnak a helyi Mesecsere és a Holdudvar Tanodákkal, ahol a hét több napján közel 70 tanuló vehet részt további készségfejlesztő és közösségi programokon. Évek óta sikeresen pályáznak téli, tavaszi és nyári Zánkai Erzsébet-táborokra, illetve szerveznek Erzsébet napközis tábort alsó tagozatos diákjaiknak.

A szülőkkel folyamatos és jó kapcsolatot ápolnak, melynek alapja a kölcsönös bizalom. Jól működik a Szülői Munkaközösség, melynek tagjai szívesen és lelkesen segítenek az iskolát támogató rendezvényekben: a sikeres Karácsonyi és Húsvéti Vásár, Göncölj a Földért ruhagyűjtési akció, papírgyűjtés, illetve a Rózsahegyis Jótékonysági Vacsora megszervezése és lebonyolítása is az összefogás eredménye.