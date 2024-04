Ha szeretnél még többet megtudni a nyugdíjbiztosítási adókedvezmény részleteiről, a következő részletek a segítségedre lesznek.

20%-os adókedvezmény az állam jóvoltából nyugdíjbiztosítások esetén is

Amíg sokáig csak az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP), valamint nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) esetén lehetett 20%-os adókedvezményt igényelni, úgy 2014 óta azok is élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nyugdíjbiztosítással rendelkeznek. A különböző megtakarítási formák esetén az állam eltérő összegben maximalizálta az adóvisszatérítés mértékét, amely a NYESZ tekintetében 100.000, az ÖNYP esetén 150.000, míg a szóban forgó nyugdíjbiztosításokat nézve évi 130.000 forintot jelent.

A nyugdíjbiztosítással járó teljes extra hozamra azonban csak akkor tehetünk szert, hogyha egy év alatt minimum 650.000 forintot megspórolunk, tehát havonta legalább 54.200 forintot befizetünk a nyugdíjbiztosítási számlánkra. Természetesen ennél nagyobb összeget is összegyűjthetünk, de ettől még nem fogunk magasabb adókedvezményben részesülni.

Továbbá fontos megjegyezni, hogy egyénenként és párhuzamosan több nyugdíjcélú előtakarékossági számlát is nyithatunk - tehát a nyugdíjbiztosítás mellett ÖNYP-vel vagy NYESZ-szel is rendelkezhetünk -, amelyek után egytől egyig igényt tarthatunk az adóvisszatérítésre. Ugyanakkor ennek mértéke is limitált, ilyen módon legfeljebb 280.000 forinttal gyarapíthatjuk a megtakarításainkat. Jó hír, hogy a nyugdíjbiztosítás adókedvezmény a személyi jövedelemadó nélküli, tehát a KATA-s vállalkozók és a GYES-en lévő édesanyák számára is elérhető, amennyiben a megállapodásban más személy kerül feltüntetésre szerződőként és biztosítottként. (Röviden: az adó egy aktívan dolgozó számlájáról kerül jóváírásra.)

További fontos tudnivalók a nyugdíjbiztosítás adókedvezményeiről

Hiába, hogy a nyugdíjbiztosítás kedvezményt az állam biztosítja, ennek ellenére még nem minősül állami támogatásnak. Ez azt jelenti, hogy, ha élni szeretnénk a lehetőséggel, évről évre jeleznünk kell a kérelmünket az adóbevallásunk arra kijelölt részében – ezért is nevezzük ezt a lehetőséget adójóváírásnak, és nem pedig adócsökkentésnek.

Így, ha már közeledik a bevallási időszak, mindenképp érdemes emlékeztetőt írni magunknak vagy a könyvelőnknek, hogy igényt tartunk az adókedvezményre. Amennyiben a NAV intézi a papírmunkát, az adóbevallási tervezetet az ügyfélkapunkon belül, az eSZJA felületen tudjuk ellenőrizni. Miután sikeresen kérvényeztük a 20%-os adóvisszatérítést, az plusz összeg ugyanúgy a megtakarítási számlán fog megjelenni.

Amivel viszont mindenképp számolni kell, hogyha a nyugdíjbiztosításunkat idő előtt szeretnénk megszüntetni. Ilyenkor ugyanis a megkapott adókedvezmény 1,2-szeresét kötelesek vagyunk visszafizetni az állam számára. Továbbá kamatadó fizetési kötelezettségünk is keletkezhet.

Az időskori öngondoskodás kiemelkedő jelentőséggel bír

Az elmúlt évek tapasztalatait és a jelenlegi helyzetet látva, a magyar nyugdíjrendszer működése számos aggodalomra okot ad. Ennek következménye, hogy az időskori öngondoskodás időről időre egyre nagyobb jelentőséggel bír, ezért aktív munkakeresőként is minél előbb érdemes nyugdíjbiztosítást kötni.

Tekintve, hogy ez a konstrukció a jogszabályok értelmében egy életbiztosítási szerződésként van meghatározva, a megállapodással nem csak anyagi stabilitást biztosíthatunk idős korunkra, de haláleset vagy 40%-os egészségkárosodás során egyéb védelmi szolgáltatásokra is szert tehetünk.