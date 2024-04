Szabadosné Bécsi Katalin tagintézmény-igazgató elmondta, az 1979-ben átadott intézménynek sikerült olyan iskolává válnia, amely tényleg hagyományokat teremtett.

– Intézményünket a legtöbben „Lila” iskolaként ismerik, s talán éppen a kiváló közösség, a családias légkör, ami leginkább jellemez bennünket – fogalmazott a fennállásának 45. évfordulójához idén elérkező iskola vezetője. – A ‘80-as évek elején, amikor a tanulói létszám meghaladta az ezret, és most, amikor 285 diákunk van, ugyanúgy fontos volt és fontos a családias hangulat.

Mint kiemelte, természetesen megtartják az olyan hagyományos ünnepeket, mint a farsang és a karácsony. Utóbbit a helyi művelődési házban szervezik, hogy a szülők és nagyszülők közül minél többen részt vehessenek a meghitt hangulatú programon.

Az első között, még 1995-ben indított az iskola jótékonysági vacsorát, amelyen szintén elsősorban a szülők, illetve az intézmény volt tanulói vesznek részt. A díszvendég is mindig egy volt diákjuk.

A családi napot is évtizedek óta szervezik meg, a rendezvény általában vagy pénteken kora délután kezdődik, és a késő esti óráig tart, vagy a szombati napot tölti ki. Ilyenkor a családok együtt töltik a napot, sütnek-főznek, közösen sportolnak, és mindig nagyon sikeres házisütemény-vásár is színesíti az eseményt.

Az iskola kiválóan kihasználja a nagy tornaterem és a kiváló sportinfrastruktúra adta lehetőségeket. Mint azt Nagy Katalin tagintézményigazgató-helyettes elmondta, szülő-gyerek váltóversenyek, apa-fiú focimeccsek, tanár-diák meccsek egyaránt izgalmassá teszik az év programjait. Az iskolában mindenki ismer mindenkit, az idősebb és fiatalabb diákok között is jó a kapcsolat, amit csak erősítenek a különböző atlétikaversenyek, amelyekre közösen járnak a gyerekek. Az intézmény közössége befogadó, az osztályokban, a kisebb-nagyobb közösségekben, az iskolában mindenki, a nehezebben tanuló gyerekek is megtalálják a helyüket.

A sport meghatározó az iskola életében

Az intézmény arculatát a kezdetektől meghatározza a sport. Az iskola a sportszövetségekkel és sportegyesületekkel is kiváló kapcsolatot ápol. Az elmúlt időszak legnagyobb beruházásai ugyancsak ezen a területen valósultak meg. Rendelkeznek korszerű műfüves labdarúgópályával, a Magyar Kézilabda Szövetség együttműködésével műanyag borítású kézilabdapályát alakítottak ki a korábbi régi betonpályán. A Sportiskolák Országos Szövetségén keresztül, állami támogatással 60 méteres rekortán nekifutó pályát építettek a távolugró gödörhöz. Tornatermüket szinte teljesen felújították, az épületrész külső hőszigetelést kapott, illetve cserélték a nyílászárókat. Sportinfrastruktúra terén az intézmény egyik legkorszerűbb sportiskola a vármegyében.

A kiváló szakemberek már olimpikonokat is neveltek, illetve minden évben sikeres diákolimpikonokat képeznek. A Diákolimpia® – Többpróbát az elmúlt két évben tanulójuk nyerte, a játékos sportvetélkedő országos döntőjében pedig hatodik helyen végzett az iskola csapata. A pedagógusok és diákok rengeteg munkája, illetve a támogatói szülői háttér évről évre meghozza az eredményét. S ez nem csak a sport terére igaz, hiszen a Kazinczy Szép magyar beszéd versenyen diákjuk idén különdíjat szerzett, illetve aranyjelvényes minősítést érdemelt ki.

Nagy Katalin szólt arról, hogy idén első alkalommal a teljes iskola részt vett a budapesti Nagy Sportágválasztón, amelyre több turnusban utaztak fel vonaton.

Emelt szinten tanulnak angolt

Az iskola másik kiemelt területének számít az angol nyelv emelt szintű tanítása. Elsőtől harmadikig heti három-három, negyedikben heti négy angol órát tartanak a gyerekeknek. Negyedikben készítenek egy felmérést, amelynek eredményei alapján a szülők dönthetnek, hogy emelt szintű angolt választanak-e gyermeküknek. Ha emellett határoznak, a diákok heti öt órában tanulhatják a nyelvet. A fiatalok nyolcadikra teljesen éretté válnak a középfokú nyelvvizsgára. A közelmúltban egyébként nyelvi laboratóriumot is kialakítottak, amely szintén segíti az angol eredményes elsajátítását.

Évtizedek óta erős a környezeti nevelés

Szabadosné Bécsi Katalin elmondta, a szülők az elégedettségi kérdőíveken mindig kiemelik, hogy az iskolában mennyire erős a környezeti nevelés, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Nagyon érdekes, hogy a 45 éves iskolában gyakorlatilag a kezdetektől kiemelten kezelik ezt a területet, már akkor is így volt, amikor ez még ritkaságnak számított. Ilyen pedagógusuk volt Lékó Ilona, aki rengeteget tett ezen a téren, szakköröket és táborokat szervezett, összefogta a városi pedagógusokat. Tiszteletére rendezik meg a Lékó Ilona Környezetvédelmi Emlékversenyt, amelyet tavaly már 26. alkalommal hívtak életre.

A hagyományok mentén nyerte el az intézmény az Örökös ökoiskola címet. A környezeti nevelés során táborokat, természetközeli, rengeteg túrázással és sporttevékenységgel teli sporttáborokat rendeznek. Újra népszerűek a vándortáborok, szelektíven gyűjtik a szemetet, három komposztálót is kialakítottak. Létrehoztak egy kis konyhakertet, amelyben örömmel palántáznak és veteményeznek a gyerekek. A kertet a város is elismerte.

Több témanapot szerveznek, ilyen az Állati jó témanapok, amelynek egyik csúcspontja az állatsimogató. Megtartják az autómentes napot és a Víz világnapját. Utóbbi alkalom során vízibárt is működtetnek, amikor az egészséges táplálkozás jegyében vízzel kínálják egymást a diákok, és abba, hogy kicsit feldobják, gyümölcsöket is tesznek.

Sütőzsíradékot, elemet és hulladékot is gyűjtenek, sőt, használt mobiltelefonok akkumulátorait is gyűjtötték, amelynek kapcsán kapcsolatba kerültek az intézettel, amely a gorillák megmentéséért dolgozik. A szakemberek előadásokat is tartottak a fiataloknak.

Fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat

Az iskola partnerintézménye a Pécsi Tudományegyetemnek és Szegedi Tudományegyetemnek. A tagintézmény-igazgató elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy az eredmények mellett a gyerekek jól érezzék magukat, hogy boldogok legyenek.

– Éppen ezért is tartjuk lényegesnek, hogy a diákok tanulják a boldogságot. Megtartjuk a Boldogság világnapját, amelyen a város két „boldogóvodáját” is vendégül látjuk – tette hozzá. – Meg lehet és meg kell tanulni, észre kell venni az apró örömöket.

Akkreditált kiváló tehetségpont

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítványon keresztül pályázott az iskola a Tehetségpont címre, majd nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. A tehetséggondozás az angol, a sport, illetve a természettudomány terén működik kiemelten. A Lila Vegyész Országos Versenyt ennek kapcsán hívják életre több mint tíz éve.

Hősiskola program

Kovács Éva Tünde, az iskola pedagógusa, osztályfőnök elmondta, kiváló kapcsolatot ápolnak helyi civil szervezetekkel, a helyi ifjúsági irodával, és szívesen fogadnak külsős programokat is, például az érzékenyítés jegyében. A kortárssegítő programokba is gyakran közvetítenek gyerekeket.

A Hősiskola programhoz is csatlakoztak, amelynek a lényege, hogy felhívják a figyelmet azokra, akik egy-egy hétköznapi helyzetben is mernek segíteni. Ezt a gondolkodásmódot főként a családban sajátíthatják el a gyerekek, de arra az iskolai környezet is ráerősíthet.

Jó a kapcsolatuk a gyermekvédelmi segítő szervezetekkel, az iskolai szociális segítővel, az iskolapszichológussal, igyekeznek hozzájárulni, hogy minden gyermek megtalálja a saját útját.

– Nagy dolognak tartjuk, hogy itt a diákok mernek szólni a tanáraiknak, ha baj van – emelte ki a pedagógus. Hangsúlyozta, volt diákjaik szívesen térnek vissza hozzájuk, kötődnek az iskolához és a pedagógusokhoz.