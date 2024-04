A Mezőhegyesi Agrár Zrt. öt éve, 2019. február 1-jén kezdte meg működését, helyben lakó, 35 éve gazdálkodó, többgenerációs, magyar családi tulajdonú társaságként. Fő tevékenységünk a szántóföldi növénytermesztés, valamint teljes körű mezőgazdasági szolgáltatás: vetéstől betakarításig. Cégünk korszerű termesztéstechnológiát alkalmaz, felhasználja a legújabb kutatási eredményeket és technikai fejlesztéseket. Precíziós erőgépekkel, RTK-pontossággal (GPS- és Glonass-műholdjelek használatba vételével), Isobus munkavezérléssel, korszerű gépparkkal, több évtizedes tapasztalattal, szaktudással állunk rendelkezésre a környező termelők számára.

Korszerű technológia révén az input anyagok felhasználásának racionalizálása valósul meg, ezáltal költséghatékonyan tudunk szolgáltatni, a szolgáltatásainkat igénybe vevő gazdálkodók megelégedésére. Feladatunknak tekintjük a környezeti és természeti erőforrások megőrzését a jövő generáció számára, valamint a minőségi élelmiszer-alapanyagok előállítását a magyar fogyasztók számára.

Telephelyünkön a megtermelt terményeket feldolgozzuk, tisztítjuk, szükség szerint szárítjuk, rakodási és tárolási lehetőséget is biztosítunk, igény szerint integráció keretein belül is együttműködünk, a mindenkori vevői igényeket komplex módon igyekszünk kiszolgálni, segíteni, amely az adminisztrációs iránymutatást is magában foglalja – összegzi a vezérigazgató asszony.

A Mezőhegyesi Agrár Zrt. telephelye

A mezőhegyesi telephelyen összesen 13.500 tonna tárolási kapacitással rendelkezünk, amelyet éveken keresztül építettünk meg, uniós pályázat segítségével terménytárolók, szárító fejlesztését valósítottuk meg több ütemben, síkpadozatos és a siló tárolási rendszerrel, a legmodernebb tárolási technológiával, hiteles mérlegelési rendszerrel, a termény azonnali minősítésével állunk rendelkezésre minden kedves régi és új ügyfelünknek – tájékoztatott Deák Hajnalka vezérigazgató asszony, aki körbevezetett a virágok között, az erdő csendjében meghúzódó, patinás telephelyen, öröm volt sétálni a rendezett környezetben, a múlt és a modern technológia harmóniája között.

Vezérigazgató asszony jövőképében a térségi integráció továbbfejlesztése szerepel, segítve a helyi és a környező településeken gazdálkodó kistermelőket, input anyagok értékesítésével, szolgáltatások biztosításával, valamint a termelés költségeinek finanszírozásával, biztosítva a terményből való elszámolás lehetőségét (a termények felvásárlását) a nehéz gazdasági időszakban a kistermelők részére­.

Végül megköszönve a sajtó figyelmét és a gazdálkodó partnereink bizalmát, eredményes gazdálkodást kíván minden kedves ügyfelünknek – köszönt­ el vezérigazgató asszony, akit az alábbi elérhetőségen kereshetnek­:

Mezőhegyesi Agrár Zrt.

5820 Mezőhegyes,

0665/A hrsz.

Telefon: 30/555-1334

e-mail: [email protected]