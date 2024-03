Maradéktalanul kiszolgálja a Gyulára érkező turistákat, valamint a helyben és a környéken élőket a húsvéti hosszú hétvégén a fürdőváros két legjelentősebb turisztikai attrakciója. A Gyulai Vár és az Almásy-kastély mindamellett, hogy nagypénteken és húsvéthétfőn is nyitva tart, folyamatosan kínál programokat.

A gyulai vár környéke is húsvéti díszbe öltözött

Fotó: Bencsik Ádám

Mindkét kiállítóhelyen főszerepet kap a húsvét, de az eseményeken keresztül megelevenedik a múlt is. Az ünnephez ráadásul hol játékokkal, hol az otthoni ünneplést emelő ötletekkel kapcsolódnak.

A várban például ügyességi játékokat kínálnak a gyermekeknek. Emellett a borozóban a húsvét elmaradhatatlan ételeit, sonkát, tojást, kalácsot kínálnak a látogatóknak, akiknek így az étkezés miatt sem kell elhagyniuk az egykori erődítményt. Érdemes is egész napos látogatásban gondolkodni a Gyulai Vár esetében; egy húsvéti gyorstalpalón elmondják az ünnep eredetét, hogy miért mozgó ünnep, a tányéron található ételek esetében pedig sorba veszik, miért is kerültek az ünnepi tányérra. A történelem – a szokott garantált programokon túl – különleges formában jelenik meg a várban: a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány szakemberei a gyakorlatban mutatják be, milyen fegyvereket használtak a 15-16. században. Az eszközöket természetesen a látogatók is kipróbálhatják.

Az Almásy-kastélyban és parkjában is számos ünnepi program várja a látogatókat

Fotó: Bencsik Ádám

A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban is a játék kapja a főszerepet. Itt is lesz időutazás egy vasárnap esti tárlatvezetés keretében. A húsvétot a hétfői locsolkodáson keresztül közelíti meg egy vasárnapi esemény, amely az illatokról szól, s amelynek résztvevői a csak az Almásy-kastélyban megszagolható Nemzeti illatból is hazavihetnek egy keveset. A háziasszonyokat segíti a Levendula Virágműhely húsvéti műhelymunkája és a hagyományos sonkával szemben alternatívát ajánló grillezett csülök közös elkészítése. A résztvevők több körettel készítik, majd fogyasztják is el az ételt.

A város turisztikai kínálatában tavaly nyár óta szereplő Játszóház is folyamatosan nyitva tart majd húsvétkor és a tavaszi szünetben. A hétvégére ráadásul ügyességi játékokat és tojáskeresést is kínálnak a gyermekeknek. A rendkívül hosszú programsor megtalálható a Gyulai Vár és a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont weboldalán és Facebook felületén.

Kézműves programok is színesítik az ünnepi palettát

Húsvét és tavaszi szünet

Gyulai vár



Március 29.péntek-április 1., hétfő

10.00-18.00: Fotópont a lovagteremben. Válogass a korhű kosztümök közül!

10.00-18.00: Húsvét a tányéron. Tervezhetsz nálunk egész napra, az evés miatt ne hagyj ki programot! Nem hagyunk éhesen: sonkát, tojást és kalácsot kínálunk a Várborozóban.

Március 30., szombat

10.00-18.00: Tűzben edzett – működő kovácsműhely.

11.00: Solymászbemutató.

12.30: Képmutogató az 1566-os ostromról

13.00: Csatazaj a középkorban – interaktív fegyverbemutató.

14.30: Vitézek és védművek – védművek az 1566-os ostromban.

15.30: Képmutogató az 1566-os ostromról

18.30 :Gyertyafényes tárlatvezetés

Március 30-31., szombat, vasárnap

10.00-16.00: Végvári hadiakadémia. A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány szakemberei a gyakorlatban mutatják be, milyen fegyvereket használtak eleink. Ráadásul te is kipróbálhatod a szablyavívást, a gerelyhajítást, az íjászatot és a csatacsillagdobást.

12.00, 14.30: Húsvéti gyorstalpaló

Mikor ünnepeljük a húsvétot? Mi az, hogy mozgó ünnep? Mit is ünneplünk ilyenkor? Miért sonkát, tojást és kalácsot kínálunk a húsvéti tányéron? Hogy jön képbe a nyúl? És miért a locsolkodás?

Március 31., vasárnap

11.00: Programok a várban.

Április 1., hétfő

10.30, 14.00, 16.00: Nyuszi, hopp! Nyusziügető verseny három alkalommal. A győztes díja vitaminbomba.

Április 1., hétfő-április 7., vasárnap

10.00-18.00: Nyuszietetés. Ügyességi játékunkban az a feladat, hogy répát dobj a hatalmasra nőtt nyúl szájába.

10.00-18.00: Tavaszfestés. Csalogasd a tavaszt te is, a várudvar köveinek tarkára színezésével!



Almásy-kastély

Március 29.,péntek - április 1., hétfő

10.00-18.00: Nyúlbirodalom a kastélyparkban – nézd meg élőben a hozzánk költözött húsvéti nyulat!

Korabeli játékok a szabadban – próbáld ki, hogyan játszottak dédszüleink!

Fotópont a kastély előterében – öltözz korabeli ruhákba, pattanj fel a dámanyeregbe!

Március 30., szombat

10.00-18.00: Portéka Kézműves és Termelői Közösség vásár. Kiváló kézműves termékek közvetlenül a készítőktől.

Március 30., szombat

10.00-13.00: Fonalnyúl készítés.

Március 30., szombat

15.00: Húsvéti műhelymunka a Levendula Virágműhely közreműködésével.

Március 30., szombat

18.30: A kastély gyertyafényben.

Március 31., vasárnap

11.00: Illatos húsvét

Március 31., vasárnap

11.00: Kastélytúra Tacskó Döncivel.

Március 31., vasárnap

14.00: Csülök grillen. Közösen főzünk a szabadtüzes látványkonyhánkban, aztán el is fogyasztjuk a grillezett csülköt.

Március 31., vasárnap

18.30: Láthatatlan kastély. Suttogó tárlatvezetésünk a főurak számára észrevehetetlen cselédség életéről szól. Időugrásunkban a kastély egykori személyzetével is összefutsz.

Április 1., hétfő-6., szombat

14.30: Kastélytúra Tacskó Döncivel.



Játszóház

Nyitvatartás március 29. - április 7. között:

10.00-18.00

Március 30., szombat-31., vasárnap

14.00-18.00: Húsvéti ügyességi játékok.

Április 1., hétfő

11.00 és 15.00: Tojáskereső verseny.