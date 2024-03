Lovász tanulót tüntettek ki a szalagavató ünnepségen

Közel egy évtizede létezik az a díj, amit Tarkó Gábor igazgató úr alapított és adott át 2024. március 1-jén, a Ménesbirtok új rendezvényházában megrendezett szalagavató ünnepségen. Minden évben ajándékozunk egy értékes karórát annak a végzős tanulónak, aki nem csak kiemelkedő tanulmányi eredményével és gyakorlati munkájával mutat példát iskolatársainak, hanem emellett Intézményünk közösségi életének is aktív formálója. A 2024. év díjazottja tökéletesen megfelel ezen kritériumoknak, sőt emellett hazai és nemzetközi versenyek aktív résztvevője. Két bátyja, Ákos és Richárd is az Intézmény tanulója volt, családja több generáció óta elkötelezett híve a lovas- és lósportnak. 2023-ban fogathajtó szakágban rajtengedélyvizsgát tett, valamint felvételt nyert a Gluzek Gyula Agráripari Mentorprogram lovassport szakterületére, ahol az önfejlesztésen túl lehetőséget kapott, hogy segítse és motiválja társait a szakmai fejlődésben.

Mezőhegyes színében indult a Nemzeti Vágtán. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. négyesfogatának lovásza, később segédhajtója lett. Jelenleg is minden gyakorlati időt és a szabad idejét is a négyesfogat mellett tölti. A 2023 júniusában Mezőhegyesen megrendezett Nemzeti Fogathajtó Versenyen Papp János segédhajtójaként szerepelt, sőt elkísérte Őt az Aachen Lovas Világfesztiválra is. Több fedeles versenyen is indult, legutóbb február 24-én a Hortobágyi Fedettpályás Fogathajtó Versenyen egyesfogat kategóriában 15 versenyző állt rajthoz, itt mindkét lóval bejutott az összevetésbe.

Nonius XIV-3 Esztivel a 6. helyen végzett, Nonius XIV-15 Dantéval pedig megnyerte a versenyt. Jelenleg a Szilvásváradon megrendezésre kerülő FEI Négyesfogathajtó Világbajnokságra készülnek. Társai előtt példa, s cselekedeteiben visszaigazolja, hogy kitartással, elszántsággal és szorgalommal nem létezik elérhetetlen. A szakma iránti elkötelezettsége, tudása kellő alázattal párosul, ami lovas embereknél különösen fontos. Az órát idén a kiváló Makoviczki Martin, 11. L osztályos tanulónk kapta. Gratulálunk!