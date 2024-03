Kilinkó László elmondta, tavaly októberben kezdtek el autók bérbeadásával foglalkozni.

– Személyes példa alapján jött az ötlet. Tavaly ősszel autót akartunk bérelni egy horvátországi céges rendezvényhez, ám azt két nappal a program előtt visszamondták – emelte ki a vállalkozó. – Ezt követően egy teljes napba telt, mire sikerült autót bérelni, és mivel már régebben is gondolkodtam az autókölcsönzés elindításában, ezért belevágunk.

Kilinkó László Fotó: Bencsik Ádám

A Gyulai Kilinkó Autóbérlés négy autót, egy Renault Scenic-et, egy Suzuki Swiftet és két dízelautót, egy Peugeot 207 Kombit és egy hétszemélyes Peugeot 308 Kombit kínál kölcsönzésre.

A kezdetektől nagyon sokan keresik őket. Akadnak, akik amíg szerelőhöz vagy műszaki vizsgára viszik az autójukat, addig bérelnek, másoknak kisebb autójuk van, és a családi nyaraláshoz kölcsönzik ki valamelyik kombit. Most is akad olyan, aki a nyári horvátországi útjukhoz foglalta le az egyik Peugeot-ot. Hosszabb bérletre előfoglalási összeget kérnek, ugyanakkor egyéni kedvezményeket is gyakran biztosítanak ügyfeleiknek. Bizonyos feltételek mellett tartós autóbérletre ugyancsak lehetőség nyílik. Az érdeklődők rugalmasan reggel 7 és este 7 óra között kereshetik őket.

Fotó: Bencsik Ádám

Kilinkó László megerősítette, hogy egyénileg kedvezményeket is igyekeznek biztosítani ügyfeleiknek, illetve az utasbiztosítás, főleg nyaralás, kirándulás céljából bérbe vett autók plussz szolgáltatása is lehet, ami a bérleti díjban benne van, mint kedvezmény.

Kilinkó László a másik vállalkozásában ugyanis ezzel a területtel is foglalkozik az OVB keretein belül. A pénzügyi tanácsadói hivatást az OVB békéscsabai fiókvezetője, Lingurár Sándor segítségével sajátított el.

– A palettánk nagyon széles. Foglalkozunk például folyószámlákkal, sokaknak segítettünk már megkeresni, hogy a legkevesebb költséggel tarthassák fel számlájukat – tette hozzá. – Van egy hitelspecialistánk, aki nagyon komoly kamatkedvezményeket tud kiharcolni, és az ügyintézés egy komoly részétől is mentesíti az érintetteket. A terhek akár milliós nagyságrenddel is csökkenhetnek. Nagyon aktuális a lakásbiztosítások kérdése, ebben is segítünk. A szülőknek fontos információkat tudunk adni, hogy miként takarékoskodhatnak gyermekeik életkezdéséhez. A CSOK, illetve a babaváró támogatások terén is sokat tudnak segíteni, ahogy a családi költségvetés hatékony tervezésében is.

