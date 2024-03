Forrás: Unsplash

A hatalmas keresletnek köszönhetően megszámlálhatatlan területen indítanak kurzusokat, az érdeklődők pedig többek között olyan képzések közül válogathatnak, mint a táplálkozási tanácsadó tanfolyam, a személy- és vagyonőr képzés, vagy éppen a szakmai irányító tanfolyam.

Egy felnőttképzés elvégzése rendkívül kifizetődő, mert nem csak szakmai fejlődést nyerünk, de a személyiségünk is növekedhet. A felnőttképzéseknek igen sok előnye van a hagyományos iskolarendszerű képzésekkel szemben. Mindazonáltal, a jelentkezőknek meg kell küzdeni néhány nagyobb nehézséggel és kihívással is, ha teljesíteni szeretnék a tanfolyamokat.

Ezért éri meg felnőttképzésre jelentkezni

Sokan megfogadják, hogy amint kiszabadulnak a középiskolából (a kitartóbbak az egyetemről), soha többet nem fognak tanulni. A tanulás, és önmagunk fejlesztése azonban elengedhetetlen modern világunkban, mivel az állandó változás folytonos alkalmazkodásra kényszerít bennünket.

A felnőttképzések az alkalmazkodásban nyújtanak hatalmas segítséget, hiszen az új ismeretek, új kompetenciák megszerzésével lehetőségünk van olyan munkakörök betöltésére, ami előtte elképzelhetetlennek tűnt. Annak sem árt felnőttképzésen részt venni, aki karrierépítésről álmodozik. A szakmai tanfolyamokon megszerzett tudással specializálódhatunk egy adott területre, növelhetjük a versenyképességünket, ennek köszönhetően pedig egyre feljebb lépdelhetünk a ranglétrán.

A felnőttképzések azonban nem csak szakmai fejlődést biztosítanak. Ha elvégzünk egy felnőtt tanfolyamot, a személyiségünket is fejleszthetjük. Új hobbit találhatunk magunknak, lehetőség adódik az önkifejezésre, megismerhetünk új embereket, fejleszthetjük a kommunikációs és nyelvi készségeinket, a kihívások leküzdésével pedig megnő az önbizalmunk is. Ezek egytől egyig olyan tulajdonságok, amelyek óriási előnyt jelentenek egy állásinterjún.

Azon felül, hogy a személyes fejlődést garantálja, a felnőttképzés pozitívan hat az ország gazdaságára is. A képzésekről szakképzett munkaerő jön ki. A munkájuk fellendítik a termelékenységet, és elősegítik az innovációt, és megnyílik az út a külföldi piacok felé is. A jó képesítés kizárja a munkanélküliséget, vagyis a képzésnek társadalmi előnyei is vannak. Nem véletlen tehát, hogy az államnak is érdeke, hogy minél többen vegyenek részt a különböző felnőttképzéseken.

Milyen nehézségekkel jár a felnőttképzés?

Úgy tűnik, hogy a felnőttképzések megoldást jelentenek a modern kor társadalmi problémájára, hiszen mindenki szabadon fejlődhet, olyan mértékben, ahogy a szükség megköveteli, vagy ahogy épp a kedve tartja, mindennek eredménye pedig egy jól teljesítő gazdaság. A valóságban azonban nem ilyen egyszerű a dolog. A felnőttképzéseknek is megvannak a maga hátrányai és nehézségei, amiket le kell küzdenie a jelentkezőknek.

Az első, és talán legnyilvánvalóbb nehézség az idő és energia kérdése. Mivel ezek felnőtteknek szóló képzések, a jelentkezők túlnyomó többsége már dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a képzést munka mellett kell elvégezni. A tanulás ezeken a tanfolyamokon sem spórolható meg, vagyis energiát kell belefektetni anélkül, hogy a munka rovására menne.

Az időbeosztás is kérdéses lehet, hiszen egy ilyen képzés nem egy-két napos, vagyis nem igazán lehet szabadságot kivenni miatta. Így két lehetőség marad: vagy a családi időből vesszük el a szükséges órákat, vagy a saját szabadidőnkről mondunk le a képzés idejéig.

A munkát azért sem érdemes szüneteltetni egy felnőttképzés miatt, mivel a kurzusok finanszírozási költségeit a jelentkezőnek kell állnia. A felnőttképzés nem köz-, vagy felsőoktatás, ezért nem jár érte családi pótlék, de még diákigazolvány sem. Más szóval ez egy szolgáltatás, ahol a tandíjért cserébe tudást kapunk.

Azt sem árt tudni, hogy a felnőttképzésen nem szerezhetünk diplomát. Amennyiben OKJ-s képzést végzünk, bizonyítványt kapunk, a szakmai képzések után pedig tanúsítványt.

A felnőttképzés előnyei

A nehézségek felsorolásával nem akartuk elvenni senkinek a kedvét a felnőttképzésektől. Ha közelebbről megnézzük, és úgy hasonlítjuk össze a hagyományos iskolarendszerű képzésekkel, láthatjuk, hogy a felnőttképzések kedvezőbbek.

Először is, a felnőttképzéseket el lehet online is végezni. Ezzel bizonyos fokig kiküszöbölhető az idő és hely kérdése, hiszen akkor csináljuk, amikor ráérünk, és még a képzés helyszínére sem kell elutazni. Az online oktatásnak köszönhetően az sem kizárt, hogy külföldi tanfolyamokon vegyünk részt. Ily módon nem csak a szakmai, de az idegen nyelv tudásunkat is fejleszthetjük.

Továbbá, egy felnőttképzés ideje töredéke egy egyetemi képzésnek, mindössze néhány hónap alatt is teljesíthető. Az időtartamot illetően rendkívül rugalmasak, hiszen mi magunk dönthetjük el, hogy milyen intenzitású tanfolyamon veszünk részt. Így akár munka és család mellett is megoldható.

A hagyományos képzésekkel szemben sokkal nagyobb választék áll rendelkezésünkre, nagy számban indulnak olyan tanfolyamok, amelyek az ingyenes képzéseken nem. Azt is ki kell emelni, hogy a felnőttképzések nem az iskolai tanév munkarendjét követik, évente akár többször is indulhatnak, a jelentkezők igényeihez igazítva.

Mivel a felnőttképzés nem olyan szigorú, mint egy hagyományos iskolai képzés, nagyobb az esély arra is, hogy a kötelesség helyett érdeklődésből és kedvtelésből tanuljunk. Annál pedig nincs jobb, amik többet tudunk meg valamiről, ami valóban érdekel.