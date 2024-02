Programmenedzser

A programmenedzser pozíció ugyan nem egy tipikus, gyakran elérhető adminisztrációs állás, de betöltésére a napokban éppen adódott lehetőség, méghozzá az Érdre és környékére specializálódott ErdAllas.hu weboldalán keresztül. Egy ilyen munkakör kapcsán jellemzően különböző projektmenedzseri teendőkkel, vagyis meglehetősen komplex feladatlistával kell számolni.

Így van ez az említett hirdetés esetében is, ahol egy cserediákokkal foglalkozó nemzetközi cégcsoporthoz keresnek programmenedzsert. A feladatok több ügyintézői, szervezetői és adminisztrációs tevékenységet is magukban foglalnak, ami igazán sokrétűvé teszi a pozíciót. Mindezen kívül pedig a kapcsolattartói teendők is kiemelt szerepet kapnak, magyarán egy teljes projektmenedzseri szerepkör betöltésére van szükség.

Ügyintéző

Az ügyintézői pozíció már egy jóval gyakrabban elérhető munkalehetőség az adminisztráció, irodai munka álláskategórián belül. Ügyintézőket ugyanis rengeteg vállalatnál és intézménynél alkalmaznak, jellemzően különböző adminisztrációs és operatív feladatok ellátása céljából. Teendőik egy jelentős részét az iroda mindennapi működésével kapcsolatos tevékenységek teszik ki, beleértve a dokumentumkezelést, a postai ügyintézést, a találkozók és meetingek egyeztetését, valamint a beérkező telefonhívások és e-mailek megválaszolását.

Utóbbi kapcsán megemlítendő, hogy az ügyintézők általában egyfajta ügyfélszolgálati szerepkört is ellátnak, azaz az ügyfelekkel, partnerekkel, beszállítókkal és egyéb piaci szereplőkkel egyaránt kapcsolatban állnak, és megválaszolják az esetlegesen felmerülő kérdéseiket. Munkájuknak fontos részét képezi az adatbevitel és az adatkezelés is, ami alatt értendő például az ügyféladatok, tranzakciók és egyéb információk rögzítése is. Ezen az oldalon irodai munkatársat keresnek érdi irodába, 100%-ban magyar tulajdonú cégnél.

Ha pedig már szóba kerültek a tranzakciók, érdemes megemlíteni, hogy az ügyintézők sok esetben pénzügyi tranzakciókkal, például számlázással, kifizetésekkel és költségelszámolásokkal is foglalkoznak. Mindemellett pedig megkerülhetetlen szerepük van a cégen belüli hatékony információáramlás megvalósításában, azaz együttműködnek a különböző társosztályokkal és közvetítik az egyes üzeneteiket.

Irodavezető

Irodai és adminisztratív környezetben akár vezetői feladatok ellátására is adódhat lehetőség Érden, például irodavezetőként. Egy irodavezető gyakorlatilag az adott iroda mozgatórugója, alapvető felelőssége a folyamatok hatékony működésének biztosítása. Munkája magában foglalja az ügyintézői pozíció kapcsán taglalt adminisztratív feladatokat, valamint különböző vezetői tevékenységeket egyaránt.

Utóbbiba beletartozik például az irodai feladatok priorizálása, az adminisztratív munkatársak teendőinek kiosztása és koordinálása, illetve a vezetőség közvetlen támogatása. Ezen felül egy irodavezetőnek különös figyelmet kell fordítania a különböző határidőkre, továbbá az egyes osztályok közötti kapcsolattartói szerepéről sem feledkezhet meg.