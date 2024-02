– A 7 egy mesés szám, ezért a közkedvelt Mickey egérre esett a választásunk. Mickey egeres tematikával, dekorációval, süteménnyel vártuk a Plazma Centerben a plazmaadókat. Két nyereményjátékkal is kedveskedtünk ezen a napon; mindenki kapott sorsjegyet, amivel plusz tízezer forintnyi kifizetést nyerhetett a következő plazmaadásra, napi nyereményként pedig kisorsoltunk egy hangprojektort – sorolta Szabó Rita. Hozzátette, a süteményen túl plusz 1000 forint kifizetést kapott mindenki, aki "velük ünnepelt". Ahogy minden extra napjukon, ezúttal is támogattak egy közhasznú szervezetet; a Békési Bóbita Óvoda Közhasznú Alapítvány 150 ezer forintot vihetett haza.

– Az elmúlt hét év alatt folyamatosan fejlődött a békéscsabai centrumunk, első alkalommal nőtt az ágyszám, aztán egy átalakuláson, átépítésen esett át a Jókai utcai épület, ami a további ágyak mellett a kiszolgáló tér megújulását, bővítését is jelentette. A jövőben is az a célunk, hogy a plazmaadókat minél kényelmesebb, komfortosabb, igényesebb körülmények között fogadjuk. Folyamatos akciókat hirdetünk, nívós szolgáltatásokra törekszünk, hogy az, aki egyszer betér, jó élményekkel távozzon, rendszeres plazmaadóvá váljon. Figyeljük a visszajelzéseket, az elégedettséget – részletezte Szabó Rita, kiemelve, márciusra újabb hatalmas akciót terveznek.

– Aki kacérkodik a plazmaadás gondolatával, annak tavasz elején érdemes lesz ellátogatnia az alkalmassági vizsgálatra, amiért 5 ezer forint kifizetés jár. Az ezt követő első plazmaadásért 25 ezer forintot fizetünk, a második és a harmadik plazmaadáskor 20 ezret, míg a negyedikért ismét 25 ezer forint jár. Így egyetlen hónap alatt akár százezer forintot is zsebre lehet tenni a jótékonyságért cserébe – tette hozzá.

Gruda-Viczián Csilla hangsúlyozta, a már meglévő plazmaadóiknak is kedveskednek; márciusban lesz egy nagy havi nyereményjátékuk is. Két főre szóló, négy napos, tengerparti (isztriai) körutazást lehet nyerni, aminek feltétele legalább egy sikeres, márciusi plazmaadás.

– Minél többször ad valaki plazmát, annál nagyobb az esélye, hiszen annál többször kerül bele a kalapba. Várjuk a régi és az új plazmaadóinkat is, ismerjenek meg minket bátran, vegyék szemügyre a munkánkat. Biztatjuk azokat is, akik szeretnek segíteni, de máshogyan nem tudnak hozzájárulni a társadalmi felelősségvállaláshoz, nincs lehetőségük pénzt utalni, jótékonykodni. A plazmaadással segíthetnek másokon – összegezte.

Az adomány átvételekor a Békési Bóbita Óvoda Közhasznú Alapítvány nevében Urbancsekné Sebestyén Marianna mondott köszönetet. Az óvodavezető hangsúlyozta, Békésnek négy óvodája van, a Bóbita az egyik állami tagintézmény. A szülők által megálmodott alapítvány 1998 szeptembere óta él, akkoriban még integráló óvodaként működtek.

Az óvoda vezetői átveszik az adományt

Fotó: Vascán Balázs

– A kezdetektől befogadunk olyan gyerekeket is, akik valamilyen területen lemaradást mutatnak. Ugyan, ma már minden intézmény köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően integrálni, a mi óvodánk máig nagyon népszerű a lemaradó gyermekek szüleinek körében. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a státuszunk tulajdonképpen megmaradt és saját fejlesztőpedagógusunk van. Az alapítványnak és a pályázatoknak köszönhetően sok-sok mozgásfejlesztő eszközt, tornatermi berendezést, logikai játékot tudtunk már vásárolni, amit a költségvetés egyébként nem bírt volna el. Van például mászófalunk, sószobánk; minden lehetőséget megragadunk. Élen járunk a tehetséggondozásban is; óvodánk akkreditált kiváló tehetségpontként is funkcionál. Mindig valami újat, valami többet, valami jobbat szeretnénk – részletezte az óvodavezető, akinek tapasztalatai szerint a Covid óta az emberek zárkózottabbak, befelé fordulóbbak. Úgy véli, a felnőttek jobban szeretnek házhoz rendelni, s a gyermekek is ritkábban jutnak el nagyobb közösségi programokra, színházba, ismeretterjesztő- és zenés műsorokra.

– Vagy azért, mert a szülőnek nincsen igénye rá, vagy mert anyagilag nem teheti meg. Új hátrányos helyzetet jelent, hogy manapság a szülők reggeltől estig dolgoznak, hajtanak, miközben a nagyszülőkre sem igazán tudnak támaszkodni, mert még ők is aktívak. Sokszor látjuk, záráskor jönnek a gyerekekért az oviba, fáradtan. Előfordul, hogy felváltva vigyáznak a csemetékre, nincs kire támaszkodni. Az utazás is többe kerül, ezért mi helybe hoznánk a programot. Tíz éve épített a város nekünk pályázati pénzből egy szép, új épületet, melyben helyett kapott egy többcélú nagyterem is, ami alkalmas a közösségi programokra. A Plazma Center által adományozott pénzből szeretnénk színházi, esetleg hangszeres-zenés bemutatóval egybekötött előadást, bűvész-show-t elhozni az óvodánkba. Mindenképpen olyan programra szeretnénk fordítani a 150 ezer forintot, amelyen minden gyermek, a kis háromévestől a hat-hétévesig részt vehet, kikapcsolódhat, töltekezhet – fűzte hozzá Urbancsekné Sebestyén Marianna.

Meglepetések a nagy napon

Fotó: Vascán Balázs