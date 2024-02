Könyvelő

A könyvelői pozíciók az egyik leggyakoribb pénzügyi álláslehetőségek Budaörsön. Ezt megerősíti a város álláspiacával foglalkozó BudaorsAllas.hu kínálata is, ahol már több alkalommal is feltűntek könyvelői álláshirdetések a pénzügy, számvitel, kontrolling kategória alatt.

A feladatok valamennyi esetben hasonlóak az ilyen lehetőségek kapcsán, vagyis a tipikus könyvelői tevékenységeket foglalják magukban. Ez alatt értendő például a számlák és bizonylatok törvény által előírt módon történő rögzítése, az adóbevallások elkészítése, illetve az éves beszámoló összeállítása is. Munkájuk során kapcsolatot tartanak a hatóságokkal, eleget tesznek adatszolgáltatási kötelezettségeiknek.

Emellett pedig rendszeresen kommunikálnak a vállalkozás vezetőjével is, akit tájékoztatnak az esetlegesen felmerülő és a vállalkozást érintő könyveléssel vagy adózással kapcsolatos törvényi változásokról. Kérés esetén pedig különböző kimutatásokat, ad-hoc riportokat is elkészítenek a számára, ezzel is segítve a döntéshozatalt, illetve a pénzügyi teljesítmény értékelését.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör ugyancsak visszatérő pénzügyi álláslehetőség, amelynek feladatköre meglehetősen széleskörű lehet. A pénzügyi és számviteli területen tevékenykedő ügyintézőknek a tevékenységi körébe tartozhat egyebek mellett a pénzügyi tranzakciók rögzítése, a banki utalások kezelése, a számlák kiállítása, valamint a házipénztár vezetése is.

Ezenkívül több adminisztratív teendőjük is akad, beleértve a pénzügyi és számviteli dokumentációk nyilvántartását, a szerződések és számlák rendszerezését, valamint a különböző adatbeviteli tevékenységeket. Mindemellett pedig különböző kapcsolattartói feladatokat is ellátnak, azaz kommunikálnak a beszállítókkal és a partnerekkel, valamint belsős körökben a könyveléssel és a pénzügyi osztállyal. Olykor pedig a különböző pénzügyi döntéseket segítő kimutatások összeállításából is kiveszik a részüket.

Kontroller

Végezetül pedig a pénzügyi kontroller pozíciókról sem feledkezhetünk meg, ahol is a feladatok gerincét a pénzügyi és költségvetési folyamatok felügyelete és irányítása adja. Ennek értelmében a kontrollerek tevékeny szerepet vállalnak a vállalat költségvetési céljainak meghatározásában, és az ezek eléréséhez szükséges tervek elkészítésében. Előkészítik és elemzik a pénzügyi kimutatásokat, majd az elemzésük alapján javaslatokat tesznek a vezetőség számára a pénzügyi stratégiákra és döntésekre vonatkozóan.

Az adatok vizsgálatán keresztül gyakran végeznek kockázatelemzést, költség- és teljesítményelemzést, amelynek során feltérképezik a hatékonyság növelésére és a költségek csökkentésére irányuló lehetőségeket. Eredményeiket rendszerint riportokba és prezentációkba foglalják, amit aztán be is mutatnak a vállalat vezetősége és más érintettek számára, hogy ily módon tájékoztassák őket a pénzügyi teljesítményről, költségvetési eredményekről és egyéb fontos pénzügyi kérdésekről.