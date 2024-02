Milyen feladatokat látnak el a beszerzők?

A beszerzők azok a szakemberek, akik felelősek az anyagok, alkatrészek és egyéb termékek beszerzéséért a vállalat vagy szervezet számára. Feladatkörük meglehetősen sokrétű, amely egyebek mellett olyan tevékenységeket foglal magában, mint például a(z):

· Ellátási lánc menedzselése: A beszerzők folyamatosan nyomon követik az ellátási láncot, hogy ily módon biztosítsák az anyagok és termékek állandó rendelkezésre állását a vállalat számára.

· Beszállítók kiválasztása: A munkakör betöltői keresik és értékelik a potenciális beszállítókat, majd döntenek arról, hogy melyikükkel kötnek szerződést az igényeknek és a vállalat elvárásainak megfelelően.

· Árajánlatok kezelése: Rendszerint árajánlatokat kérnek a beszállítóktól, versenyeztetik azokat, és igyekeznek az ár-érték arány tekintetében a legoptimálisabb szerződést kötni.

· Megrendelések feladása: A sikeres egyezségeket követően a beszerzők dolga, hogy lehívják a megrendeléseket a megfelelő időpontokban, és gondoskodjanak arról, hogy a szállítmányok időben megérkezzenek.

· Készletkezelés és kapcsolattartás: A beszerzők több osztállyal és részleggel is együttműködnek, illetve maguk is figyelemmel kísérik a készletszinteket, hogy biztosítani tudják a termékek és anyagok folyamatos elérhetőségét.

· Beszerzési folyamatok optimalizálása: Mindemellett pedig adatokat gyűjtenek, kimutatásokat készítenek, amelyek alapján újból és újból felülvizsgálják a beszerzési folyamatok költséghatékonyságát és eredményességét.

Elhelyezkedési lehetőségek beszerzőként Vácon

A váci álláskínálatban időről időre jelennek meg különböző logisztikai pozíciók. Sokak kötődnek ezek közül a beszerzés területéhez. Korábban például a városra specializálódott VacAllas.hu felületén olyan hirdetés felbukkanására is volt példa, ahol az anyagmozgatói tevékenységek egészültek ki beszerzői feladatokkal: https://vacallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika. Összességében tehát számos logisztikai munkakörnek képezheti részét a beszerzés, mint felelősség, és ha érdekelnek az ilyen típusú állások, mindenképpen érdemes lehet figyelemmel kísérned az említett portál kínálatát.

Persze a pozíció felelősségteljességéből adódóan több elvárással is számolni kell. Alapvető követelmény például a releváns középfokú végzettség, de olykor akár a gazdasági vagy logisztikai területen szerzett felsőfokú képesítés meglétére is szükség lehet. Gyakori elvárás a releváns tapasztalat is, viszont junior pozíciókkal is lehet találkozni, amelyekre akár az átfogó logisztikai ismeretekkel rendelkező pályakezdők is eséllyel jelentkezhetnek.

Egy beszerzői munka kapcsán kiemelt jelentőséggel bírnak a magabiztos számítógépes ismeretek is, beleértve az MS Office programok haladószintű használatát, illetve egyes vállalatirányítási rendszerek kezelésében szerzett jártasságot. Mindemellett pedig a munkakör

a nyelvtudást is megkívánja, illetve a személyes tulajdonságok esetében az analitikus gondolkodásmód, a kiváló kommunikációs képesség, a rendszerszemlélet és a problémamegoldó készség az, ami elengedhetetlen a helytálláshoz.