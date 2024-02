– A válság idején sok cég a túlélésre rendezkedett be, Önök azonban egy másik utat, egy új stratégia megfogalmazását választották…

– A háborús válság gazdasági hatásai a megrendeléseinkre is rányomták némileg a bélyegüket. Mindez természetesen új kihívásokat jelentett, ki kellett lépnünk a komfortzónánkból. Korábban előfordult, hogy folyamatosan túlóráztunk, és még az irodai dolgozók is beálltak a bútorhuzat készítésébe, mert annyi munkánk volt. Az új helyzetben viszont új stratégiát kellett építenünk. Valljuk, hogy a dolgozóknak, a munkaerőnek munkát kell adni, ezért új partnereket kerestünk. Jelenleg részbeszállítók vagyunk, mi viszont, megtartva jelenlegi szakmai együttműködésünket is, szeretnénk tevékenységünket szélesebb spektrumban folytatni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a bútorgyártásba szintén bekapcsolódunk. A kínaiaktól nagyon sok mindent el lehet tanulni, éppen a példájukat követve egy kézbe fognánk egy teljes ellátási láncot, egy teljes termelési folyamatot szeretnénk végigvinni.

A bútorgyártás mellett a lakástextil felé ugyancsak nyitunk, egyebek mellett pokrócok, párnák, díszpárnák készítésében is részt vállalunk. Szélesítjük a palettát, szélesítjük a gyártási folyamatokat. Ha az élet citrommal kínál, akkor limonádét kell csinálnunk belőle. A válságban nem szabad összetörni, hanem meg kell találni, hogy miként lehet a meglévő kapacitásokat még jobban kihasználni, még eredményesebben dolgozni. Persze a tűzoltásra is szükség van, de ilyen helyzetekben a hosszú távú gondolkodás talán még lényegesebb.

Az Unicon Zrt., mint családi vállalkozás meglévő értékeiket megtartva bővíti tevékenységét.

– Mikortól és hogyan kezdhetik majd el a bútorkészítést?

– Mindig egy-egy lépést kell megtennünk a célunk irányába. A közelmúltban már elkezdtük a bőrszabászatot a bútorgyártáshoz, jelenleg is hat ember dolgozik ezen a részlegen. Korábban bőrtermékekkel varrás szintjén foglalkoztunk, nem szabtunk, napjainkra azonban ez sem okoz problémát. Így nekivághatunk egy újabb munkafolyamat elsajátításának, elindításának. A kárpitosbútor-üzem Békéscsabán kap majd helyet, amihez egy 1600 négyzetméteres csarnok már a rendelkezésünkre áll. A piacon olyan igény mutatkozott, amely szerint szükség van olyan cégre, amely egy teljes munkafolyamatot el tud végezni, összerakja a bútorokat, elkészíti a kárpitot, majd azt a bútorra rá is húzza. Reményeink szerint a bútorrészleg szeptember-október környékén indul el. Az újítással egyébként régi, 6-8 éves álmom válik valóra, és mostanra találtunk olyan partnert, amelynek a jelenlegi teljes vertikumunkra szüksége van, és nincs olyan kárpitos üzeme, ahol a bútort is összeszerelik. Partnerünk egyébként Romániában tevékenykedik, de olasz piacra dolgozik.

A minőségi munkavégzés a cég egyik fontos védjegye.

– Kicsit olyan jellegűnek tűnik a váltás, amikor a ma is legendásnak számító konfekciós ruhák gyártását felváltotta Önöknél a bútorhuzatok készítése.

– Valóban van hasonlóság, és hasonló módon kell majd türelmesen, lépésről lépésre haladunk. A bútorhuzatok gyártását 2005-ben öt emberrel kezdtük, és 2018-ra jutottunk el odáig, hogy a konfekció ruhák gyártását teljesen felváltotta ez utóbbi tevékenység. A ruhakészítésben sajnos a beáramló kínai termékekkel nem lehetett tartani a versenyt.

Ugyanakkor akadnak lényeges különbségek is. 2018-ban egy komoly váltást hajtottunk végre, egy tevékenységet lezártunk, most viszont megtartjuk mostani feladatainkat, továbbra is dolgozunk kiemelt partnerünknek, a B&B Italianak, de szélesítjük, illetve bővítjük repertoárunkat. Jelenleg egyedi gyártásban, 900 színnel és 7000 termékkel dolgozunk.

– Egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy van-e bármilyen tevékenységhez elegendő munkaerő?

– Nagyon hullámzó folyamatról beszélünk, napjainkban például kifejezetten sokan jelentkeznek hozzánk dolgozni. Természetesen a bútorkészítés egészen más kompetenciákat kíván meg, mint a bútorhuzat gyártása. Utóbbi például inkább síkbeli látásmódot igényel, előbb pedig három dimenziós gondolkodásmódot. Bizakodó vagyok, hiszen az elmúlt bő egy évtizedben minden esztendőben legalább 3-4 százalékkal növeltük a termelékenységünket, a konfekciós korszakhoz képest mindez 60-70 erősödést jelent, miközben – ahogy korábban említettem – egyedi gyártásban dolgozunk a konfekció ruhák sorozatgyártásához képest.

Az elmúlt bő egy évtizedben minden esztendőben legalább 3-4 százalékkal növelték a termelékenységüket.

– Milyen pénzügyi és infrastrukturális lehetőségekkel futnak neki az új kihívásnak?

– Pályázati támogatás és saját források segítségével békéscsabai épületünk megújult, ami sokat is jelentett az emelkedő energiaárak közepette. A varrodaipar egyébként 30 éve folyamatosan megszorításokkal működik, éppen ezért drasztikus racionalizálásra nem volt szükségünk. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően ugyanakkor például 30 százalékkal kevesebb gázt kötöttünk le, mint korábban.

Nagyon fontos eredmény, hogy ismét elnyertük a Dun & Bradstreet pénzügyileg megbízható cég kitüntetését, akik 2023-ban immár Platinum Excellence fokozatú tanúsítvánnyal ismerték el működésünket, amire a hazai vállalkozások mindössze 0,5%-a jogosult.

– Többször említette a hosszú távú gondolkodást. Miként képzeli el tíz év múlva az Unicon Zrt.-t?

– Tizenkét éve vezethetem a céget, családi vállalkozásunkat, és napjainkra elértünk egy bizonyos stabilitást, így most eljött az idő, hogy egy újabb irányba induljunk el. A bútoriparba nehéz betörni, mi viszont olyan folyamatokat tanulunk meg, ami új perspektívákat nyithat, ismét léphetünk egyet Nyugat-Európa felé, máshogy tudunk labdába rúgni. Hosszú távon teljes termék-előállításban gondolkodunk. Úgy gondolom, hogy tíz év múlva megduplázhatjuk jelenlegi munkavállalói létszámunkat, és akár 400-an is dolgozhatnak a külföldi piacokra. A következő nemzedékek jövőjét is meg kell teremtenünk.