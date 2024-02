Cikkünkben megnézzük, hogy miért érdemes nagyon odafigyelni az időtállóságra és milyen szempontok jelzik egy bútor várható élettartamát.

Miért fontos, hogy időtálló bútorokkal rendezzük be az otthonunkat?

A mindennapos használatban a legnagyobb féltés mellett is amortizálódnak bútoraink és elég bosszantó, ha rövid időn belül le kell cserélnünk a kanapét, vagy küszködhetünk a szekrényajtó javításával. Sokkal kényelmesebb és költséghatékonyabb egyszer megvenni mindent. Attól sem kell félni, hogy mi lesz, ha megunjuk a bútorainkat, hiszen a legrégebbi kanapé is feldobható néhány új díszpárnával vagy egy új huzattal. Szekrényeink pedig a megfelelő favédelem mellett könnyen átszínezhetők vagy bútormatricákkal díszíthetők.

Itt fontos megemlíteni, hogy a tartós bútorokkal megkíméljük a környezetünket is. Rengeteg felesleges hulladéktól óvjuk meg a bolygónkat, ha nem cserélünk évente bútorokat.

Hogyan választhatunk valóban időtálló bútorokat?

Ez így mind szép és jó, nem is csoda, ha máris letettük a voksunkat az időtálló darabok mellett. De mégis hogyan találhatjuk meg a kínálatban azokat a bútorokat, amikben tényleg megbízhatunk hosszú távon is? Ehhez adunk most néhány tippet.

A fa mindent visz!

Az időtállóság kulcsa az anyagválasztás. Manapság nagyon divatosak a fát utánzó bútorok, amik viszonylag olcsón el is érhetők. Viszont néhány éven belül szinte biztosan lepattan az asztal sarka, vagy szerelni kell a komódhoz tartozó fiók fogantyúját. Mindez persze olvasva nem tűnik élhetetlennek, de amikor benne van az ember, nagyon bosszantó, ha napról napra egyre több problémával kell szembenéznie. Sajnos ezek a bútorok sokszor nem igazán javíthatók, általában a „kukában” landolnak és mehetünk az újabb darabért a bútorüzletbe.

Egy tömörfa szekrény vagy dohányzóasztal ugyan drágább, mint az összeszerelhető társaik, azonban a kellő favédelemmel ezek évtizedekig velünk maradnak. A tartósság mellett pedig rendkívül egyediek lehetnek, ugyanis a fa erezete mindnek sajátos mintát kölcsönözhet, amellett, hogy az asztalos maga is különleges íveket és kialakítást vihet minden egyes bútordarabba. Mindez MDF-lapból készült bútoroknál lehetetlen. A fa önmagában is elegáns és időtálló, ami különleges megjelenést kölcsönöz az otthonunknak.

Megéri egyedileg készíttetni?

Ahhoz, hogy valóban időtálló legyen egy bútor, jó, ha minden igényünknek megfelel. Ha szeretünk tágas környezetben aludni, érdemes egyedi méretű ágyat választani. Szekrények tekintetében pedig szintén egyedi méretezéssel a legapróbb tereket, sarkokat is kihasználhatjuk az otthonunkban.

Ez különösen nagy hangsúlyt kaphat a gyerekszobában, hiszen egy ügyes szakember egyedi tervek alapján könnyedén készít olyan bútorokat, melyek a gyerekkel együtt nőnek. Ilyen lehet az állítható íróasztal vagy a gyerekággyá alakítható rácsos ágy. Természetesen manapság már a legtöbb bútoráruház is fel van ezekre az igényekre készülve, így érdemes lehet a gyártás előtt szétnézni a boltokban.

Törekedjünk az egyszerűségre!

Természetesen ízlés kérdése, hogy ki milyen stílusú bútorokkal rendezi be az otthonát, azonban ha hosszú távon gondolkodunk, az alapdarabok esetében érdemes az egyszerűségre törekedni. Egy letisztult, ám erős textillel és vázzal ellátott kanapét könnyen varázsolhatunk szinte bármilyen stílusúvá a megfelelő kiegészítőkkel. Milliónyi dekorációs elem áll rendelkezésünkre, amelyekkel akár évszakonként új hangulatot adhatunk az otthonunknak, a fő bútorok viszont nem változnak. Ez egyszerre rendkívül pénztárcabarát és környezettudatos megoldás.