Programmenedzser

A programmenedzser egy igen különleges adminisztratív munkakör, amely épp a napokban vált elérhetővé a Gödöllő és környéke álláspiacával foglalkozó GodolloAllas.hu felületén. Egy ilyen pozíció természetesen magában foglalja a tipikus adminisztratív teendőket, beleértve az adatbevitel, a dokumentumkezelést és a partnerekkel való kapcsolattartást.

Ezenfelül pedig rengeteg szervezői tevékenységgel is kiegészül. Az említett hirdetés esetében például egy cserediákokkal foglalkozó cégcsoport munkavállalójaként kell különböző, a diákok kiutazását segítő szervezői feladatot ellátni. Ebbe egyebek mellett a vízumokkal kapcsolatos ügyintézés, az átfogó tájékoztatás (szülők és diákok részére), és a program alatti állandó támogatás is beletartozik.

Ez persze csak egy példa volt, de abban álláskeresőként biztos lehetsz, hogy más programmenedzseri, vagy ehhez hasonló munkakörök kapcsán is színes és változatos feladatokra számíthatsz!

Személyi asszisztens

Az adminisztrációs állások esetében a személyi asszisztens pozíció is egy izgalmas lehetőséget jelenthet. Betöltője ugyanis a vezető amolyan jobbkezeként funkcionál, azaz találkozókat egyeztet, kapcsolatot tart, illetve emlékezteti a vezetőt a fontosabb határidőkről és irodai, céges eseményekről.

Ezenfelül a személyi asszisztens tevékeny részt vállal a különböző döntés-előkészítési anyagok összeállításában, prezentációk elkészítésében. Megjelenik a szakmai rendezvényeken, sőt, olykor azok megszervezésében is segédkezik. Mindemellett pedig adminisztratív támogatást nyújt és képviseli a vezetőt bizonyos meetingeken, megbeszéléseken.

Kereskedelmi asszisztens

A kereskedelmi asszisztensi pozíciók betöltőire ugyancsak érdekes feladatok várnak. Jellemző feladatuk például a rendelések felvétele és nyomon követése, illetve a kapcsolattartás az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel és a beszállítókkal. A kereskedelmi asszisztensek továbbá meghatározó szerepet játszanak az árajánlatok összeállításában, illetve termékekkel kapcsolatos információk frissítésében, katalógusok elkészítésében is. Gödöllői kereskedelmi asszisztens állásokért kattintson a linkre.

A marketingfeladataikhoz hozzátartozhat még a reklámok támogatása és az egyes akciók megszervezése is. A munkájuknak gyakran képezi részét a számlázás és a pénzügyi adminisztráció is, sőt, különböző kimutatásokat is készítenek az eladásokkal kapcsolatban. A feladatkörük pedig mindezek mellett raktározási teendőkkel is kiegészülhet, beleértve a készletnyilvántartások vezetését, a rendelések leadását és az árukészlet felügyeletét.