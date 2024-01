Targoncavezető

A logisztikai munkalehetőségek között meglehetősen gyakran lehet találkozni különböző raktáros pozíciókkal. Ezen belül is a targoncavezetőkre mutatkozik kiemelt igény, többek között Hatvanban és környékén is található betöltendő targoncás állás. Ezt egyébként a HatvanAllas.hu kínálata is alátámasztja, ahol már több alkalommal is elérhető volt ilyen jellegű munkalehetőség.

De mit is csinálnak pontosan a targoncavezetők? A válasz meglehetősen egyértelmű: főként anyagmozgatói tevékenységeket végeznek. A fő feladatuk az áruk, anyagok vagy raklapok mozgatása az egyik helyről a másikra. Ezenkívül kiveszik a részüket a raktározási folyamatokból is, azaz gondoskodnak a termékek és áruk elrendezéséről, elérhetőségéről és megfelelő tárolásáról.

A munkájuk során ellenőrzik a mozgatott áruk sértetlenségét, valamint vezetik a munkakörükhöz kapcsolódó dokumentációkat. Különös figyelmet kell fordítaniuk a biztonsági előírások betartására, hisz a targoncák nehéz és potenciálisan veszélyes gépek. Mindemellett pedig olykor gondoskodniuk kell a munkaeszközük, vagyis a targonca karbantartásáról és általános állapotának felügyeletéről.

Beszerző

A logisztikai szektorban a beszerzők is keresett munkaerőnek számítanak, többek között Hatvanban is. Esetükben egy meglehetősen sokrétű munkakörről beszélhetünk, ahol az alapvető cél az alapanyagok és termékek rendelkezésre állásának biztosítása a beszerzéseken keresztül. Ennek érdekében a beszerzők mindenekelőtt beszerzési stratégiát dolgoznak ki, majd annak megfelelően piackutatást végeznek és felmérik beszállítókat.

A potenciálisan megfelelő beszállítókat megkeresik és kapcsolatba lépnek velük tárgyalások lebonyolítása céljából. Sikeres egyezség esetén megtörténik a szerződéskötés, illetve megvalósulnak a szállítások. A beszerzők az egész folyamatot végig kísérik, és folyamatosan kapcsolatban állnak mind a cégük különböző részlegeivel, mind pedig a beszállítókkal. A munkájukról gyakran kell különböző kimutatásokat készíteniük, hogy képet adjanak a beszerzési folyamatok eredményességéről és hatékonyságáról.

Fuvarszervező

A fuvarszervezők munkája szintén megkerülhetetlen a logisztikában, ezért rájuk is nagy igény mutatkozik a munkaerőpiacon. Ők azok, aki a szállítások zökkenőmentes szervezéséért és irányításáért felelnek. Megtervezik a szállítási útvonalakat, illetve meghatározzák, hogy mely járművek szállítsák az adott árukat. Kiállítják és kezelik a szállítmányokhoz kapcsolódó dokumentumokat, beleértve például a fuvarleveleket, szállítóleveleket, szállítási igazolásokat és egyéb fontos papírokat.

Folyamatos kapcsolatban állnak a szállítások célállomásaival, illetve magukkal a sofőrökkel is. A munkavégzésükkor több fontos szempontot is szem előtt kell tartaniuk, különös tekintettel az idő- és költségoptimalizálásra. Ezek biztosításához hatékony útvonaltervezést alkalmaznak, tárgyalnak a fuvarozókkal az árakról, illetve egyéb költségcsökkentési intézkedéseket hoznak. Mindezen kívül pedig velejárója a munkájuknak a különböző váratlan problémák (pl. forgalmi dugók, késések stb.) kezelése is, amelyek gyors és hatékony beavatkozást igényelnek részükről.