Készülj az általános interjús kérdésekből

Az állásinterjúkon bizonyos kérdések rendre visszatérnek. Ilyen például a jelentkezés motivációját, a korábbi szakmai tapasztalatokat és sikereket, az erősségeket és gyengeségeket vagy a jövőbeli terveket firtató kérdések. Érdemes ezekre előre készülni, és néhány támpontot papírra vetni és begyakorolni annak érdekében, hogy magabiztosan, összefüggően tudj válaszolni.

Ezen kérdések kapcsán egyébként segítséget nyújthatnak az IT-Nav Hungary Kft. által működtetett regionális állásportálok útmutatói, blogbejegyzései és egyéb cikkei. Az ezeken a felületeken megjelenő szövegekben ugyanis már több alkalommal is áttekintésre került az interjús felkészülés, illetve az azokon felmerülő leggyakoribb kérdések témaköre.

Végezz kutatómunkát

Az állásinterjún előbb-utóbb maga a cég is felmerül, mint témakör. Éppen ezért erősen javasolt kutatómunkát is végezni az interjú előtt. Példának okáért kerülj tisztába a cég tevékenységi körével, iparági helyzetével, szervezeti kultúrájával és legfontosabb értékeivel. Ehhez több platformot is igénybe vehetsz, beleértve például a vállalat honlapját, közösségi média felületeit, a céges beszámolókat vagy a megjelenő újságcikkeket. Ezenkívül, ha van ismerősöd az adott munkáltatónál, akkor az általa vélt legfontosabb tudnivalókról is érdemes tájékozódnod.

Fogalmazz meg kérdéseket

Egy interjút általában lehetőséget kapsz kérdéseket is feltenni. Érdemes kihasználni ezt az alkalmat, hisz egyrészt további fontos információk birtokába juthatsz ily módon, másrészt pedig, ha nincsennek kérdéseid, abból akár az érdeklődésed hiányára is következtethetnek a toborzók.

Fogalmazz meg tehát mindenképpen néhány kérdést az interjú előtt, például a vállalat jövőbeli terveivel, a pozíció legfontosabb kihívásaival, a mindennapokkal vagy akár a munkakörnyezettel kapcsolatban. A lényeg, hogy olyan kérdésekben gondolkodj, amelyek kifejezik a szakmai érdeklődésedet, illetve az arra adott válaszok egyúttal hasznos információként szolgálnak.

Gondoskodj a professzionális összképről

A felkészülésed során gondoskodj a professzionális összkép megteremtéséről, beleértve többek között a kommunikációt, az attitűdöt és a megjelenést. Igyekezz választékosan fogalmazni és olyan konkrét példákkal készülni, amelyek jól reprezentálják a készségeidet és a tapasztalataidat. A megjelenést illetően pedig a cég különböző webes platformjai lehetnek a segítségedre, az ezeken elérhető képek ugyanis egy jó iránymutatást adhatnak az elfogadott megjelenést és a vállalati öltözködési kultúrát illetően.