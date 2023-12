Hogyan is vásároljunk okosan?

Vásárlás előtt nézze meg, mi van otthon, és próbálja meg a kéznél lévő hozzávalókból megtervezni az étkezést. Ha teheti, tervezze meg a menüt az egész hétre. Vásároljon élelmiszert az áruházak saját márkás termékei közül, melyeket általában olcsóbban megvásárolhat, mint a világmárkák termékeit. Tárolásra szánt élelmiszert csak akciós állapotban vásároljon. Készítsen egy bevásárlólistát, és ragaszkodjon hozzá. Tekintse meg a Lidl újság, beleértve az akciós újság Lidl Budapest kiadványainak hasábjait és választja a legjobb kedvezménnyel rendelkező termékeket. A jól felépített, átgondolt bevásárló lista a takarékos étkezés szent grálja. Ha a budapesti boltok polcai között bevásárlólistájával sétál, biztos lehet benne, hogy sokkal kevesebb felesleges terméket vásárol meg, mint bevásárlólista nélkül.

Figyeljen az egészséges alapanyagokra

Ha teheti ne vásároljon félig kész termékeket. Noha a félig elkészített termékek időt takarítanak meg a főzés során, azonban drágábbak, mint az ételekhez szükséges összes alapanyag. És amikor a minőségről van szó, a nyers alapanyagokból készült ételekkel nem lehet összehasonlítani. Fedezze fel a szórólapok ajánlatait, köztük az akciós újságok budapesti kiadványait és vásároljon minőségi alapanyagokat kedvező áron. Így a házi készítésű húsleves is ízletesebb és egészségesebb lesz, mint a félkész társai. Ha lehet, ne vásároljon gyümölcsöt és zöldséget szezonon kívül. Mellesleg, a csomagolt gyümölcsök általában drágábbak is. És ez nem csak Budapest üzleteire érvényes, hanem Magyarország összes boltjára.

Olcsó alapanyagok

Minden nagyobb kiskereskedelmi láncnak megvan a saját márkája. Általános szabály, hogy ezek olyan alapvető ételek, amelyek akár 30% -kal olcsóbbak, mint a jól ismert márkák versengő termékei. A minőség majdnem ugyanaz, ha nem is jobb. A fogyasztói élelmiszer-tesztek sokat mondanak ebben a tekintetben. Számos ilyen kimutatás megtalálható az interneten is. Ha sikerül tartós élelmiszert találnia egy igazán jó akció során, ne féljen készletezni. Nagyobb csomagolásért is nyúlhat, amelyeket általában olcsóbbakat beszerezhet. De vigyázzon, nagyban vásárolni csak akkor érdemes, ha van lehetősége megfelelően tárolni az élelmiszereket. Ha van pincéje, kamrája vagy akár garázsa, építsen bele egy olcsó polcrendszert, amit az alapanyagoknak tart majd fenn.

A pénztárgép ellenőrzése

Végül ne felejtse el ellenőrizni a pénztárnál kapott nyugtát. De nem otthon, hanem még a boltban. Egyes budapesti üzletekben a pénztárgépek közelében van egy hely, ahol leteheti a vásárlást és átnézheti a blokkot is. Így nem zavar senkit. Ha eltérést talál, azonnal megoldhatja az információn, és nem kell visszatérnie az üzletbe.

Spóroljon a főzés közben is

A különféle ételek elkészítése nem csak időt, hanem pénzt is igényel. Étkezéseit úgy tervezze meg, hogy ne kelljen a sütőt, a tűzhelyet vagy más készüléket használnia az étel elkészítéséhez. Húst, burgonyát vagy rizst készíthet egyszerre is a sütőben. Az ételek elkészítésekor csökkentse a hőveszteséget, ne nyissa ki gyakran a felmelegített sütőt, főzéskor használjon az edényen fedőt. A fagyasztó rendszeres leolvasztása is csökkenti annak fogyasztását. Ne főzzön többet, mint amennyire szüksége van. Világításra használjon alacsony fogyasztású izzókat. Izzók közül választja az energiatakarékosakat, amelyek 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak és tartósak, akár 10-szer hosszabb ideig bírják, mint egyszerű társaik. Ne hagyja fölöslegesen égve a lámpát sem.