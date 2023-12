Az alábbi cikkben sorra veszünk 9 olyan megpróbáltatást, amelyekkel gyakran szembesülnek az nyelvet tanulók – de azt is megvizsgáljuk, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

Azonnali eredmények hiánya

A modern világban mindenki azonnali eredményekre vágyik minden területen, a nyelvtanulás azonban türelmet igényel, és a fejlődés általában csak lassan mutatkozik meg. Azok, akik nem látják a haladás jeleit, könnyen elveszíthetik a motivációjukat. Mi ne hagyjuk magunkat, inkább gyakoroljunk türelmességet: amikor azt érezzük, nem haladunk, gondoljunk vissza arra, hogy honnan indultunk! Emelett azt se felejtsük el szem előtt tartani, hogy mi a célunk a nyelvtanulással: legyen az egy utazás vagy éppen valamilyen karriercél, ez is megadhatja a kellő motivációt.

Nyelvtani szabályok bonyolultsága

A nyelvtani szabályok megértése sokak számára kihívást jelenthet. Azok, akik elvesznek a bonyolult szerkezetek és kivételek tengerében, gyorsan elveszíthetik a kedvüket a nyelvtanulástól – gondoljunk csak a francia igeragozásra, vagy épp az angol igeidőkre! Sajnos, ha ez a része nekünk is nehezen megy, nincs más hátra, mint még szorgalmasabban gyakorolni, hogy átlendüljünk a holtponton. Ha úgy érezzük, hogy egyedül nem fog menni, akkor érdemes lehet egy egyéni nyelvoktató segítségét igénybe venni vagy jelentkezni egy csoportos órára, ahol akár a többiektől – az ő hibáikból és erényeikből – is sokat tanulhatunk.

Hangképzési kihívások

Míg egyes nyelvek esetében a nyelvtannal gyűlik meg a bajunk – klasszikusan ilyen lehet például a fent is említett francia igeragozás –, addig más nyelvek esetében inkább a kiejtés okozhat fejfájást. A kínai nyelv nyelvtana például híresen egyszerű, ám a kiejtés, a különböző hangsúlyokban rejlő jelentésbeli eltérések elképesztő módon megnehezíthetik a tanulók dolgát. De nem csak a kínait hozhatnánk fel példának, számos nyelv kiejtése és hangképzése különbözik a magyartól, és az új hangok megtanulása, illetve azok helyes kiejtése sosem lesz egyszerű. Ez sok tanulót frusztrálhat, hiszen már a legalapvetőbb kommunikációt is akadályozhatja.

Ebben az esetben is a legjobb dolog, amit tehetünk, az a gyakorlás. Szerencsére ma már számos olyan applikáció, online platform elérhető, ami a kiejtésben is segítséget nyújt. Sokat tanulhatunk emellett abból is, ha minél gyakrabban hallgatunk anyanyelvi beszélőket – például filmekben, sorozatokban vagy YouTube-videókban.

A szókincs hiánya és a szótanulás monotonitása

A gazdag szókincs felépítése időigényes folyamat. Sok nyelvtanuló fáradhat bele a gyakran ismétlődő szavak és kifejezések hallgatásába, azok gyakorlásába – ez pedig megnehezítheti a motiváció fenntartását. Ha mi is azt érezzük, hogy egy kicsit „besokalltunk”, akkor tegyük félre egy időre a szótárat, és próbálkozzunk más módszerekkel. Például: felcímkézhetjük az otthonunk tárgyait a célnyelv kifejezéseivel. De az is remek módszer, ha elmehetünk egyet sétálni, és amikor meglátunk valamit, amit nem tudnánk az adott nyelven elmondani, rákeresünk egy online szótárban, és feljegyezzük.

A nyelvi környezet hiánya

Az új nyelv megértése és használata sokkal nehezebb, ha nincs lehetőségünk azt a mindennapi életben alkalmazni. És bár a nyelvi környezet hiánya megnehezítheti a gyors és gördülékeny tanulást, nem mindig van lehetőségünk a célnyelv (egyik) országában élni.

Itt jön azonban képbe a világháló: ma már számos közösségi és egyéb platformon találhatunk csoportokat, fórumokat, ahol megismerkedhetünk emberekkel a világ bármely tájáról. Készítsünk felhívásokat, keressünk olyan embereket, akik anyanyelven beszélik a célnyelvünket, miközben hozzánk hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek – így biztosan lesz miről társalognunk nap mint nap. Ez persze nem teljesen olyan, mintha abban a környezetben élnénk, de meglátjuk majd, sokat segít és rengeteg motivációt ad.

Kommunikációs fóbia

Sok embert elriaszt a gondolat, hogy hibákat követ majd el beszéd közben, amikor megszólal spanyolul, japánul vagy éppen franciául. Az úgynevezett kommunikációs fóbia miatt sokan inkább visszahúzódnak, így azonban kevesebb gyakorlási lehetőséghez jutnak. Ha ezt mi is tapasztaljuk, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy mindenki elkezdte valahol a nyelvtanulást! Ha pedig anyanyelvi beszélővel társalgunk, akkor csak gondoljunk bele: mi is nagyra értékeljük, amikor valaki lelkesen igyekszik megtanulni a – szintén igen nehéz – magyar nyelvet. A problémán pedig csak az fog hosszú távon javítani, ha minél többet gyakorlunk, tehát érdemes minél előbb belevágni!

Időhiány és prioritások

Nem kétség: a nyelvtanulás egy hosszú folyamat, ami rengeteg időt és energiát igényel. Nem is csoda, ha a mindennapi elfoglaltságok és más prioritások miatt sokan nehezen találnak időt a rendszeres gyakorlásra. Mindez azonban gyakran vezet ahhoz, hogy az emberek egész egyszerűen feladják a nyelvtanulást. Ha már elkezdtük, és energiát, pénz, valamint időt szántunk rá, ne adjuk fel! Ha szükséges, jelöljünk ki minden héten bizonyos idősávokat, amit elkülönítünk a nyelvtanulás számára, ekkorra ne szervezzünk más elfoglaltságot!

A folyamatos verbális értékelés hiánya

Amennyiben autodidakta módon tanulunk, és nem járunk tanárhoz vagy nyelviskolába, egy idő után észrevehetjük, hogy hiányoznak a pozitív visszajelzések. Ez nem is csoda, hiszen a tanulás során észrevett hibák és azok javítása nagyban hozzájárul a fejlődéshez és a motiváció fenntartásához. Ezért célszerű lehet külső segítséget igénybe venni, vagy akár csak elkezdeni használni egy appot, ami olykor-olykor megdícsér minket, ha megugrottunk egy szintet.

A nyelvtanulásban való kitartás és a lelkesedés fenntartása nem mindig könnyű. Azonban a fenti nehézségek felismerése és azok megfelelő kezelése segíthet abban, hogy átlendüljünk a holtpontokon, és folytassuk az új nyelv elsajátítását. A kulcs a kitartás, a rendszeres gyakorlás és a pozitív hozzáállás!