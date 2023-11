Megújult formában kínáljuk országos beiskolázású lovas képzésünket leendő diákjaik figyelmébe. A Gazda szakképző iskolai képzés nem csak lovász, hanem állattenyésztő és növénytermesztő szakmairánnyal is folyik az iskolában. A Ménesbirtok Lótenyésztési Igazgatóságának folyamatosan szüksége van az iskola által kibocsájtott szakemberekre, a lóállomány jelenleg 271 egyedből áll. Tanulóink a 2018/2019-es tanévben a Lovász Szakma Kiváló Tanulója Versenyen II. és IV. helyezést értek el – a legrangosabb országos szakmai versenyt 2019 áprilisában Mezőhegyesen rendeztük.

A 2022. évi Lovász SzKTV országos, bábolnai döntőjében a VIII. helyen végeztünk. 2018-ban és 2019-ben is a „Magyarország az én hazám” országos közismereti vetélkedőt az iskola háromfős Lovász csapata nyerte meg. A 2022/2023-as tanévben két Gazda (lovász) tanulónk bejutott az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny (OSZKTV) Humán tantárgycsoport országos döntőjébe. A gyerekek 700 induló közül a legjobb 23 között versenyeztek, a 6. és a 12. helyen végeztek. A Mezőhegyesen végzett lovas szakemberek keresettek a hazai és a külföldi (Ausztria, Hollandia, Skócia) ménesekben, sikereket érnek el több lovassport szakágban, de még a Nemzeti Vágtán is. A Magyar Lovas Szövetség minden évben szervez rajtengedély vizsgát Mezőhegyesen a fogathajtó, a díjugrató és a díjlovas szakágakban. A Ménesbirtok iskolája hazánk egyik legjobb lovasiskolája, ahol az egyes képzési területeken (például: fogathajtás, díjlovaglás, szakmai elmélet) hazánk legjobb szakemberei oktatnak. Kezdő és haladó szintű lovas szakkört kínálunk, haladó lovas tudással tanulóink a Mezőhegyesi Ménes Közhasznú Sportegyesület által szervezett szakkört is választhatják. Fenntartónk a 10. évfolyamtól szakképzési munkaszerződést köt a gyerekekkel. Vidéki diákjainknak az intézmény székhelyén ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk, hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással. A gyermekétkeztetést helyben, a kollégiumban működő befejező konyha biztosítja.

Az iskola új, John Deere JD 6120R típusú oktató traktorja a tanévnyitó ünnepségen (2022. IX. 01.) – Kovács Bence felvétele

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban az ötéves Mezőgazdasági technikus képzést kínáljuk, ahol a 11. évfolyamtól tanulóink állattenyésztő vagy növénytermesztő szakmairányt választhatnak. A Ménesbirtok iskolája nem csak 21. századi oktatótermeket, technológiát és gépeket, hanem ösztöndíjat is biztosít a képzésekhez. Az iskola saját ösztöndíjprogramja a Kozma Ferenc Szakképzési Ösztöndíj középértékének megfelelő nettó 20.000 forintot az iskolai tanulmányi átlag, de legalább 3,5 átlag feletti tanulmányi eredménnyel kaphatják meg a gyerekek – ehhez a 2023/2024-es tanévben 3,75 tanulmányi átlag felett kell teljesíteniük. A Gluzek Gyula Agráripari Mentorprogramba pályázat útján léphetnek be az intézmény ifjúsági képzésben tanuló, legkiválóbb diákjai. A mentorált tanulók hét szakirányú képzési területen, valós üzemi körülmények között szerezhetnek alapos szakmai ismereteket a Ménesbirtoknál és akár havi nettó 100.000 forint juttatásban részesülhetnek. A képzési területek: 1. Precíziós gazdálkodás, az agrárium digitalizációja; 2. Szántőföldi öntözés; 3. Vetőmagüzemi technológia; 4. Szarvasmarhatelepi technológia – automatizált istálló, robotos fejés; 5. Lovassport és lovas menedzsment; 6. Erdészet és vadgazdálkodás; 7. Modern sertéstelepi technológia – a hiperszapora genetika menedzsmentje. A szakképzés színvonalának növelése érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk a mezőgazdaság helyi és regionális szereplőivel. Célunk tanulmányi kirándulások és külső gyakorlatok szervezése, a Ménesbirtok és a külső partnerek vezető szakembereinek bevonása a képzésbe. Számunkra a mezőgazdasági innováció kiemelt fontosságú területei a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. négyesfogata az aacheni Lovas Világfesztiválon. A csapat tagjai között segédhajtóként két tanulónk, Kovács Kármen és Makoviczki Martin is jelen voltak. (2023. VI. 30.) – Karolina Swärdh felvétele

Technikumban mezőgazdasági gépésztechnikusokat képzünk, míg szakképző iskolában folytatjuk a mezőgazdasági gépészek képzését. A traktoros jogosítvány megszerzését ingyenesen biztosítjuk. Az iskola fenntartója az intézmény egyetlen és kizárólagos duális képzési partnere, mintegy 37,5 ha állandó gyakorló területet biztosít a képzésekhez, ugyanakkor a Tangazdaság egész területére kiterjesztettük a duális képzést. 2017 óta több mint 7 milliárd forint értékben újult meg a mintagazdaság gépparkja.

Ilyen mértékű eszközbeszerzésre a cég legújabbkori történetében nem volt példa. Tanulóink a Ménesbirtok központi gépjavító állomásán dolgoznak, a lehető legközelebb a termeléshez. Az elmúlt tanévben több mint 600 ha területet műveltünk meg a gyerekekkel, többek között címerezőgéppel steril hibridkukorica vágását végeztük 1-2 menetben, takarmány- és vetőmagbúzát, napraforgót takarítottunk be, beszállítottunk 2500 t terményt, megműveltünk 40 ha vadföldet. A legkorszerűbb erő- és munkagépekkel dolgozunk, mérhető eredményekkel. A tanulók megismerkednek az AgroVIR rendszerrel és a precíziós gazdálkodás helyben bevezetett elemeivel. 2023 áprilisában a Mezőgazdasági Gépész Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) országos döntőjében Hegedűs József tanulónk ezüstérmet szerzett és a KITE Zrt. különdíját is elnyerte. Iskolánk két különdíjban részesült: „Kiváló gyakorlati oktatásért” – a legjobb gyakorlati képzőhely a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lett; valamint „Kiváló gyakorlati versenyeredményért” – a legjobb gyakorlati munkát Hegedűs József mutatta be. Az elmúlt másfél évben 10 fő nálunk végzett mezőgépészt alkalmazott a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Az idén nyáron hatodik alkalommal megszervezett Birtoktáborban 150 székelyföldi és 120 magyarországi tanuló dolgozott a hibridkukorica földeken.

Hibridkukorica gépi címerezése a nyári gyakorlaton (2022. VII. 15.) – Janovszki László drónfelvétele

Hatékony együttműködést folytatunk a kamarákkal és más szakmai szervezetekkel. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karával közös kutatás-fejlesztés projektünk keretén belül hibridkukorica címerfelismerő rendszert tervezünk. 2022 novemberében a „Hibridkukorica 3D morphometria” című kutatási programunkkal, első helyezettként elnyertük a Kutatóiskola címet. Az ágazati alapozó képzés időtartama alatt felértékelődött az üzemlátogatások, a szakmai rendezvények és kiállítások, valamint a szakkörök (precíziós gazdálkodás, lovaglás, dróntechnológia, robotika) szerepe. Az iskola sportéletében kiemelt fontosságú a vívás, technikumban vívás tantervű testnevelés órákat tartunk. Rendezvényeink palettája rendkívül gazdag: „Varnyúavató” – az iskola gólyabálja, Szakmai Nap – nyílt nap, Adventi Nap – karácsonyi rendezvény, szalagavató, diáknap, ballagás, Múzeumok Éjszakája, Európai Diáksport Napja stb. Nagy igénnyel – iskolai színdarabokkal, filmekkel – emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. Tanulóink rendszeresen utazhatnak külföldre a Gluzek Gyula Agráripari Mentorprogram keretein belül, valamint képzési partnereink támogatásával. Az iskola mellett élő, közhasznú alapítvány működik. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek iskolai nevelésére, például 2022 februárjában adománygyűjtő akciót hirdettük az orosz-ukrán háború elől menekülők megsegítésére, az adventi időszakban templomlátogatásokat szervezünk, a kollégista gyerekek az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében segítenek a majori lakosságnak, részt vállalnak az Intézmény épületei, körforgalmak, parkok karbantartásában. Az iskola szép és informatív honlapja mellett a közösségimédia-felületeket is folyamatosan fejlesztjük. Középtávú stratégiai célunk a Mezőhegyesi Agrár Vizsgaközpont mint regionális akkreditált vizsgaközpont létrehozása, magyar és angol nyelven történő vizsgalehetőséggel. Az intézmény keretein belül autósiskolát és műszaki vizsgáló állomást is szeretnénk működtetni.

Az iskola székhelyén található a 150 férőhelyes, szállodák kényelmét idéző kollégiumunk. A hűthető-fűthető, egytől négyágyas férőhellyel kialakított szobák mindegyikéhez tartozik fürdőszoba. (2023. X. 17.) – Pozsonyi István drónfelvétele

A most zajló beruházásokat követően iskolánk lesz Hazánk legszebb és legjobban felszerelt szakképző intézménye, amely nem csupán megjelenésében, de szakmai munkájában is méltó rá, hogy a Ménesbirtok iskolája legyen. 2021-ben átadásra került a főépület – a korábbi állatkórház homlokzatának és tetőhéjazatának teljes műemléki felújítása mellett fontos szerepet kapott az energetikai korszerűsítés, valamint a bútorzat és a tanműhelyek eszközparkjának megújítása. A Tanári épületének teljes felújítása során a főállatorvosi villa visszanyerte eredeti alaprajzát és romantikus stílusú arculatát. A 2022/2023-as tanévben a székhelyen és a központi gépjavító állomás területén újabb tanműhelyek és a könyvtár készültek el, a 2023/2024-es tanévben a megújult és kibővített kollégium, valamint új tornacsarnok kerül átadásra.



Válaszd a legkorszerűbb tudást, válaszd a 21. századi szakképzést Mezőhegyesen!

Összefoglaló táblázat a képzésekről:

A 2024/2025-ös tanévben induló képzéseink

TECHNIKUM:

Tanulmányi terület kódja: 0001

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Mezőgazdasági technikus, ÁLLATTENYÉSZTŐ VAGY NÖVÉNYTERMESZTŐ SZAKMAIRÁNY (508111709)

5 éves technikumi szakmai oktatás és érettségi vizsga

Tanulmányi terület kódja: 0002

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Mezőgazdasági gépésztechnikus (508101708)

5 éves technikumi szakmai oktatás és érettségi vizsga

SZAKKÉPZŐ ISKOLA:

Tanulmányi terület kódja: 0003

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Mezőgazdasági gépész (408101707)

3 év szakképző iskolai szakmai oktatás

Ingyenes „T” kategóriás jogosítvány

Tanulmányi terület kódja: 0004

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Gazda, LOVÁSZ VAGY ÁLLATTENYÉSZTŐ VAGY NÖVÉNYTERMESZTŐ SZAKMAIRÁNY (408111704)

3 év szakképző iskolai szakmai oktatás

Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 23.

Telefon: +36 70 400 2550, +36 68 466 006; Fax: +36 68 468 258

Honlap: www.mezohegyes-szakkepzes.edu.hu

Közösségi oldalak: www.facebook.com/mezohegyes.szakkepzes

www.tiktok.com/@mezohegyes_szakkepzes

E-mail: [email protected]