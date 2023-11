Recepciós feladatkör egészségügyi intézményekben

Egy egészségügyi intézménybe való belépéskor jellemzően a recepcióssal találkoznak először a páciensek. Ebből adódóan a recepciós feladata, hogy útbaigazítást adjon, és a keresett orvoshoz vagy osztályhoz irányítsa a betegeket. Az információkérés sokszor már korábban, például e-mailben vagy telefonon megtörténik, amelyek megválaszolása ugyancsak a recepciós munkakörének a részét képezi. Sőt, olykor az időpontfoglalások rögzítéséért vagy adott esetben módosításáért is ő felel.

Munkája több adminisztrációs teendővel is együtt jár: rögzíti az időpontot kérők adatait, betegdossziékat és iratokat kezel, továbbá frissíti az információs rendszereket. Mindemellett pedig együttműködik az orvosokkal és egyéb szakemberekkel, hozzájárulva ezzel az egészségügyi intézmény hatékony mindennapi működéséhez.

Elhelyezkedés Budapesten egészségügyi recepciósként.

Budapesten több lehetőség is adódhat recepciósként elhelyezkedni az egészségügyben. Persze a munkakörnek vannak bizonyos feltételei. Jellemző elvárás például a középfokú végzettség. Ezen belül pedig az egészségügyi szakképesítés külön előnyt jelent. Szükség van továbbá számítógépes, például MS Office ismeretekre is, amit az említett adminisztrációs feladatot indokolnak.

Mindezen kívül nagy hangsúly fordítódik a személyes tulajdonságokra is. Az átlagon felüli kommunikáció többek között az, ami kifejezetten fontos, legyen szó annak írásos vagy szóbeli formájáról. A recepciós ugyanis napi szinten a betérő páciensek tucatjaival kommunikál, továbbá számos üzenetet közvetít az intézmény dolgozói között. Nagy szükség van az empátiára is, hisz egészségügyi intézményről lévén szó, az emberséges bánásmód alapvető feltétel. Végezetül pedig a szervezőképesség sem maradhat ki a sorból az időpontok kezelése, a feladatok prioritásainak megállapítása, illetve az adminisztratív teendők precíz ellátása érdekében.

