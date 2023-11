A fuvarszervezői feladatkör

A fuvarszervező összességében az a szakember, aki felelős a szállítások hatékony és zökkenőmentes szervezéséért. A szervezés során többek között optimalizálja az áruk és a szállítmányok elosztását a megfelelő járműveken, útvonalakat tervez, illetve részleteket egyeztet. Mindezt úgy, hogy közben a határidőket és a költséghatékonyságot is szem előtt tartja.

A fuvarszervezőnek továbbá több kapcsolattartói tevékenységet is el kell látnia, vagyis a partnerekkel és a fuvarozókkal egyaránt kommunikál, az időpontok egyeztetése és a logisztikai információk megosztása céljából. Ezenkívül a munkával járó adminisztratív feladatok is meglehetősen széleskörűek, beleértve a fuvarlevelek, szállítólevelek és egyéb szállítási dokumentumok kiállítását, a különböző adatbeviteli tevékenységeket, illetve a szállítói szerződésekkel kapcsolatos teendőket.

A fuvarszervező munkájának mindemellett része az adatkezelés és a költségoptimalizálás is. Ennek értelmében fuvarozási statisztikákat készít és elemez, összehasonlítja az egyes árajánlatokat, továbbá kiválasztja a legkedvezőbb fuvarozási megoldásokat a költségek minimalizálása érdekében.

Elhelyezkedés fuvarszervezői munkakörben Budapesten

Budapesti fuvarszervezői állások ezen a hivatkozáson elérhetőek. A pozíció betöltéséhez általában releváns, például logisztikai vagy egyéb hasonló középfokú végzettségre van szükség. Fontos továbbá a logisztikában való szakmai jártasság is, azaz a néhány éves tapasztalat jellemző elvárás ezen munkakörök esetében. Mindezek mellett pedig számítógépes követelményekkel (pl. MS Office) és nyelvtudásra vonatkozó elvárásokkal is kell számolni a fuvarszervezői hirdetések kapcsán.

A személyes tulajdonságokat illetően általában a kiemelkedő kommunikációs és szervezőképességre fordítanak hangsúlyt a munkáltatók, de fontos lehet a hatékony időmenedzsment, illetve a stressztűrőképesség is.

