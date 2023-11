Betölthető pozíció gyártói és termelői környezetben Kaposváron

A kaposvári álláskínálatnak rendszeresen visszatérő szereplői a gyártói és termelői munkakörök. A napokban például a város egyik kedvelt állásportálján, a KaposvarAllas.hu felületén vált elérhetővé egy termékfejlesztési asszisztens állás. A termékfejlesztési asszisztens olyan szakember, akinek adminisztratív, minőségellenőrzési és projekttámogatói feladatai egyaránt akadhatnak. Ebben a konkrét esetben pedig laboratóriumi és különböző adminisztrációs feladatok ellátásához keresnek vegyésztechnikusi vagy egyéb hasonló képesítéssel rendelkező munkavállalót.

A KaposvarAllas.hu felületén nemrégiben CNC forgácsoló pozícióval is lehetett találkozni. Egy CNC forgácsoló alapvető feladatai közé tartozik többek között a CNC gépek beállítása és programozása, a szükséges mérések elvégzése, az anyagok megmunkálása, a gépek karbantartása, valamint nem utolsósorban a végeredmény minőségellenőrzése. Munkájukkal kiemelten fontos szerepet játszanak a termelési folyamatokban és a magas minőségű alkatrészek előállításában.

A gyártói és termelői álláskategóriában mindemellett a minőségellenőr pozíciók is visszatérő szereplők. Betöltőik az elkészült termékek vagy alkatrészek minőségének ellenőrzéséért és biztosításáért felelnek. Mindez többek között olyan tevékenységeket foglal magában, mint például a termékek mérése és tesztelése, melynek során megbizonyosodnak a megfelelő méretek és specifikációk betartásáról. Munkájukról dokumentációkat és nyilvántartásokat vezetnek, továbbá a felmerülő hibákat jelzik a termelési csapatnak. Olykor ezen hibák orvoslása és megelőzése érdekében javaslatokat is tesznek.

Végezetül pedig az anyagmozgatói álláslehetőségek sem maradhatnak ki a sorból, hisz ez is azon pozíciók közé tartozik, amelyre gyakran mutatkozik igény Kaposváron munkáltatói részről. Az anyagmozgatók ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszanak a termelési hatékonyság fenntartásában. Feladatuk az anyagok, alkatrészek és késztermékek szállítása, illetve mozgatása a gyártási folyamatok során. Gyakran a felelősségi körükbe tartozik a raktározás és az anyagmozgatói berendezések karbantartása is. Sőt, olykor a késztermékek csomagolásában is tevékeny részt vállalnak.

Mire számíthatsz a gyári és termelői munkák kapcsán?

A gyári és termelői munkák esetében a biztonság kiemelt fontosággal bír. A munkavállalóknak kötelességük betartani a biztonsági előírásokat, és segíteni az esetleges balesetek megelőzését. Jellemző továbbá az ilyen jellegű munkák kapcsán, hogy a munkavégzés során jól meghatározott munkautasításokat kell követni, amelyek részletesen leírják az ellátandó munkafolyamatokat és a teendőket.

Gyártói környezetben mindemellett a tisztaságra és a munkakörnyezet rendben tartására is nagyon oda kell figyelni. A szemetelés a legkisebb mértékben sem megengedett. Az együttműködésen alapuló egységes munkavégzés szintén egy általános jellemzője a termelői

munkáknak, legyen szó akár a kollégákról, akár a vezetőkről. Ezenkívül pedig rendszeres teljesítményértékelésekkel, valamint sok helyen továbbképzési lehetőségekkel is számolhat az, aki gyári munkát vállal. Persze mindez nincs kőbe vésve, iparágtól, a munka jellegétől, illetve magától a munkáltatótól függően számos különbség mutatkozhat.