Gyakran elérhető betanított munkák Pécsen

A pécsiek körében kifejezetten népszerű állásportál, a PecsAllas.hu felületét böngészve változatos betanított munkalehetőségekkel lehet találkozni az alábbi linken: https://pecsallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka. Ezek között vannak rendszeresen visszatérő pozíciók is. Ilyen például a gépkezelői munkakör, amelynek megjelenésére már több alkalommal is volt precedens.

A gépkezelői állásoknak persze nem mindegyike betanított munka, sok közülük komoly szakmai felkészültséget és tapasztalatot igényel. Ugyanakkor például a gyártósori gépkezelői lehetőségek jellemzően bárki által eséllyel megpályázhatóak. Az ilyen jellegű pozíciók magukban foglalhatják a gyártási folyamatokat kiszolgáló gépek kezelését és felügyeletét, beleértve az összeszerelő vonalakat, csomagoló gépeket vagy egyéb termelési berendezéseket. Az ezekkel kapcsolatos betanítást pedig általában a munkaadó biztosítja, így nincs szükség előzetes ismeretekre.

A gyáraknál maradva, a különböző raktári segédmunkák szintén nem támasztanak különösebben magas belépési feltételeket a pályázók felé. Ezen pozíciók betöltőire általában különböző anyagmozgatói és kisegítői feladatok várnak, vagyis a jó fizikum elengedhetetlen a helytálláshoz. Feladatuk lehet továbbá a készletkezelés, a csomagolás és rendszerezés, a megrendelések összekészítése, valamint a raktári rend és tisztaság fenntartása is.

Persze miként arra a bevezetőben is utaltunk, betanított munkák ellátására nem csak nagyobb gyárakban, hanem intézményeknél, kisebb cégeknél is adódhat lehetőség. Udvaros pozícióba például több alkalommal is kerestek már munkavállalókat a PecsAllas.hu weboldalán keresztül. Ezeknek a munkaköröknek a jellegzetességük a széleskörű feladatlista, ami a karbantartói tevékenységekre, takarításra, szemétkezelésre, kertgondozásra és kisebb javítási munkákra egyaránt kiterjedhet.

Mindezek mellett pedig a házvezetői, takarítói állások sem maradhatnak ki a sorból, amelyek szintén tipikus elemei a fizikai, segéd, betanított munkák álláskategóriának. Ezeket az állásokat a legkülönfélébb helyszíneket adódhat lehetőség betölteni, az irodaépületektől kezdve, a bevásárlóközpontokon át, egészen az iskolákig. Sőt, a PecsAllas.hu kínálatában az is előfordult, hogy vasúti szerelvények takarításához toboroztak álláskeresőket. Összességében tehát kifejezetten változatos takarítói állásokkal lehet találkozni Pécsen.

A betanított munkák jellemzői

A betanított munkák legnagyobb előnye, hogy bárki számára elérhetőek. Általában sem végzettséget, sem tapasztalatot nem igényelnek, ami nem csak a pályakezdők vagy alacsonyabb képesítéssel rendelkezők számára kedvező, hanem azoknak is, akik éppen egy átmeneti megoldást keresnek. Ezenfelül a betanított munkák új készségek megtanulására és fejlesztésére adhatnak lehetőséget, beleértve például a gépkezelést, vagy a különböző karbantartói,

összeszerelői képességeket. Sőt, egyes cégeknél a jól teljesítő betanított munkások számára a karrierfejlesztésre is nyílhat esély.

Mindemellett persze bizonyos nehézségek is jellemzik ezen állásokat. A fizetés például a legtöbb esetben nem túlzottan kedvező, továbbá a többműszakos munkarend is sokaknak okozhat nehézséget. Ahogy nehézség lehet a túlzott fizikai igénybevétel vagy a monotonitás is, ami elég gyakori tényező ezen munkák kapcsán. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a betanított munkák sokféle iparágban és területen érhetőek el, éppen ezért az előnyök és a hátrányok jelentős eltéréseket mutathatnak. Célszerű tehát minél alaposabban áttekinteni az aktuális hirdetéseket, és alaposan felmérni a kínált feltételeket.