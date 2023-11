Hirdetés 59 perce

Álláslehetőségek Salgótarjánban a gyártás és termelés területén

Salgótarjánban több álláslehetőség is kínálkozhat a gyártás és termelés területén. A város ugyanis számos gyártó vállalatnak is otthont ad, amely cégek rendszeresen keresnek munkaerőt különböző gyári feladatok ellátására. Ezen munkakörök előnye, hogy sokszor akár a kevésbé képzett és a pályakezdő álláskeresők számára is lehetőséget kínálnak az elhelyezkedésre. Következzen néhány gyakori példa ezekre a pozíciókra!

Gyártósori operátor A gyártósori operátor pozíció az egyik leggyakrabban előforduló álláslehetőség gyártói és termelői környezetben. A munkakör sokak számára elérhető lehet, mivel a képzettség és a tapasztalat tekintetében sem állít megugorhatatlan feltételeket a pályázók felé. Jellemzően betanított feladatokat foglalnak magukban, amelyek betanítását maga a munkáltató végzi, így nem szükséges az előképzettség. Ezen feladatok többek között a gyártósori gépek kezeléséből és beállításából, összeszerelői munkákból, illetve csomagolói tevékenységekből is állhatnak. A munkájukat szigorú előírásoknak megfelelően végzik, amelyek jól körülhatárolják az elvégzendő feladatokat, illetve azoknak a mikéntjét. A gyártósoroknak általában megadott termelési darabszámokhoz kell igazodniuk, ami így meglehetősen dinamikussá teszi a munkakört. Jellemző továbbá, hogy gyári környezetről lévén szó, szigorú biztonsági szabályokhoz és előírásokhoz kell alkalmazkodni a munkavégzés során. Éppen ezért nem csak pontosságra, tanulékonyságra és rugalmasságra, hanem alkalmazkodóképességre is szükség van a helytálláshoz. Minőségellenőr A minőségellenőr munkakörrel kapcsolatos hirdetések szintén gyakoriak, megjelenésükre többek között a SalgotarjanAllas.hu felületén is többször volt már példa: https://salgotarjanallas.hu/allasok/gyartas-termeles. Ezen pozíciók általában már magasabb követelmények mellett betölthetőek: a középfokú műszaki végzettség, a műszaki affinitás, illetve a felhasználói szintű számítógépes ismeretek például rendszeresen részét képezik az elvárásoknak. Emellett persze akár az is előfordulhat, hogy valaki az operátorként szerzett tapasztalataiból adódóan tud előrelépni minőségellenőrré. A minőségellenőrök feladatai meglehetősen széleskörűek és felelősségteljesek. A tevékenységük fontos részét képezi a különböző vizsgálatok és mérések elvégzése a termelési folyamatok során. Többek között azt vizsgálják, hogy az alapanyagok vagy félkész- kész termékek megfelelnek-e a minőségi specifikációknak. A hibás termékeket kiszűrik, eredményeikről pedig átfogó dokumentációkat vezetnek. A felmerülő problémákat ugyanakkor nem csak azonosítják, hanem azok kiküszöbölésében és későbbi megelőzésében is tevékeny részt vállalnak. Éppen ezért szoros kapcsolatban állnak az egyes gyártósorok vezetőivel, akiket rendszeresen tájékoztatnak az eredményeikről és javaslataikról. Karbantartó technikus Végezetül a karbantartói technikus munkakörről is érdemes szót ejteni, amely munkakör ugyancsak gyakran elérhető, és kifejezetten fontos szerepük van gyári környezetben. Ők ugyanis azok, akik a gyártósoron használt gépek rendszeres karbantartásáért, beállításáért és javításáért felelnek. Amikor ezek a gépek vagy berendezések meghibásodnak, a karbantartó technikusnak a feladata, hogy azonosítsa a hiba forrását, és hogy elvégezze azokat a szükséges alkatrészcseréket vagy javításokat, amelyek lehetővé teszik azok adott gép működésének helyreállítását. Ezenfelül megelőző karbantartásokat is végeznek annak érdekében, hogy elejét vegyék a gyakran felmerülő meghibásodásoknak. Mindemellett pedig részt vesznek az újonnan érkező gépek telepítésében és beállításában, sőt, javaslatokat is tesznek a gyártási folyamatok hatékonyabbá tétele vagy a gépek fejlesztése érdekében. Persze mindezen teendőik konkrétumait nagyban befolyásolja a gyártóegység típusa, maguk a gyártási folyamatok, illetve az alkalmazott gépek technikai jellemzői. Ettől függetlenül viszont valamennyi esetben alapos műszaki felkészültség szükséges a munkakörben való helytálláshoz.

