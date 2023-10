Milyen feladatokat lát el egy fogászati asszisztens?

A fogászati asszisztens alapvető feladata a fogorvos munkájának támogatása, hogy ezzel biztosítsa a páciensek szájhigiéniai kezeléseinek hatékony és zökkenőmentes lebonyolítását. Mindez természetesen számos tevékenységeket magában foglal, beleértve az olyan egyszerűbbeket is, mint például a páciensek fogadása és üdvözlése, valamint a velük való egyfajta kapcsolattartói szerep betöltése.

A fogászati asszisztens fontos feladata továbbá, hogy előkészítése a fogászati eszközöket, illetve fertőtlenítse azokat. Ezenkívül a kezelés során asszisztenciát szükséges nyújtania, azaz támogatja a fogorvost például a fecskendők előkészítésével, a szájnyitók tartásával és a szívás segítésével. Adott esetben a röntgenképek elkészítését és feldolgozását is végezheti a fogorvos utasításai alapján.

Emellett számos adminisztratív teendő is részét képezi a fogászati asszisztens munkájának. Ebbe többek között beletartozhat a páciensek fogászati dokumentációjának karbantartása és aktualizálása, a rendelő adminisztrációjának vezetése (pl. időpontfoglalások, számlák kezelése stb.), valamint a betegségi előzmények és allergiák rögzítése is. Persze mindezen kívül megannyi egyéb ad-hoc jellegű feladat is felmerülhet, vagyis összességében egy igazán sokszínű munkakörről beszélhetünk a fogászati asszisztens pozíció kapcsán.

Mire van szükség a fogászati asszisztens pozíciók betöltéséhez?

Az olyan állásportálok kínálatában, mint például a NyiregyhazaAllas.hu már több alkalommal is előfordult fogászati asszisztens pozícióra vonatkozó álláslehetőség. Az ilyen hirdetések esetében a szakirányú, fogászati asszisztensi végzettség rendszerint alapvető követelményként fogalmazódik meg. A szakmai felkészültség ugyanis elengedhetetlen fogászati eszközök, eljárások és technikák ismerete terén.

Ezenkívül természetesen a személyes tulajdonságokkal kapcsolatban is szoktak követelmények megjelenni. Az empátia például – akárcsak valamennyi egészségügyi szakmában – elengedhetetlen, hisz a betegekhez megértéssel és türelemmel kell viszonyulni. Fontos továbbá az együttműködő képesség és a pontosság is, a fogászati asszisztens ugyanis a fogorvossal szoros kooperációban dolgozik, és nagyfokú alapossággal szükséges követnie az utasításait. Nélkülözhetetlen ezenkívül a tanulási hajlandóság is, azaz a fogászati gyakorlat és technológiák folyamatos fejlesztésének az elkötelezett támogatása.

Végezetül pedig a szervező- és adminisztrációs képességekről sem feledkezhetünk meg, amit a korábbiakban bemutatott időpontegyeztetéssel, kartonok vezetésével, illetve egyéb adminisztrációs felelősségekkel kapcsolatos tevékenységek indokolnak. Összességében tehát a pozíció felelősségteljességéből adódóan a képességek széles repertoárjára van szükség a helytálláshoz.