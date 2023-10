Faipari elhelyezkedési lehetőségek Kecskeméten

Ahogy arra a bevezetőben is utaltunk, Kecskeméten nem jelent túlzottan nagy kihívást faipari állást találni a képzett szakemberek számára. Ezen állítást az olyan állásportálok kínálata is alátámasztja, mint a KecskemetAllas.hu, ahol már több alkalommal is jelentek meg ilyen jellegű pozíciók.

Nemrégiben például fürdőszobabútorok gyártásával foglalkozó cég hirdetett bútortervező és gyártáselőkészítő lehetőséget. A munkakör egyik legfontosabb feladata a fürdőszoba-, konyha- és egyéb bútorok megtervezése volt, figyelembe véve az ügyféligényeket és a rendelkezésre álló helyet. A tervbe tehát többek között a méreteket, formákat, színeket és anyagokat is bele kellett foglalni. Emellett a pozíció betöltője az ügyfelek részére történő árajánlatok összeállításáért, a beszállítókkal és a megrendelőkkel való kapcsolattartásért, továbbá az anyaggazdálkodási tervek összeállításáért is felelt, vagyis egy igazán komplex feladatkör járt ezzel az állással együtt.

Jó lehetőséget biztosíthatnak Kecskeméten az ács-állványozó és tetőfedő állások is, amelyek megjelenésére ugyancsak volt már példa a KecskemetAllas.hu kínálatában. Egy ilyen típusú állás esetében az egyik legfontosabb feladatot a tetőszerkezetek építése, illetve a tetőfedés jelenti, beleértve a gerendák, bordák és tartók kiépítését, továbbá a tetőfedő anyagok (pl. cserép, zsindely) alkalmazását. Fontos felelősségük mindemellett a tetőszigetelés és a vízelvezetés is, azaz biztosítják, hogy az épület szigetelése védjen az esőtől és a hidegtől, valamint ereszcsatornákat és lefolyókat telepítenek az esővíz épülettől való elvezetése érdekében.

Ezenkívül pedig egyéb más asztalos munkák is elérhetőek lehetnek a portálon, hisz kerestek már többek között tetőablakok gyártására, egyedi bútorok készítéséhez és masszás medencék burkolatának gyártásához is munkavállalókat a KecskemetAllas.hu weboldalán keresztül. Érdemes tehát gyakran látogatnia az oldalt azoknak, akik a szaktudásukat ezen a területen kamatoztatnák.

Szükséges kvalitások a faiparban történő elhelyezkedéshez

A faipari pozíciók betöltésének általában alapvető feltétele az ács vagy asztalos végzettség megléte. Ezenkívül a faipari területen szerzett szakmai gyakorlat szintén fontos lehet, különösen az olyan területeken, mint például a bútorgyártás, tetőfedés vagy egyéb asztalos munkák. Nyilvánvalóan a kézügyesség és a technikai ismeretek is elengedhetetlenek, ideértve a fafaragásban, csiszolásban és vágásban való jártasságot, továbbá a modern faiparban használt gépek és eszközök kezelésével, illetve karbantartásával kapcsolatos tudást.

Mindemellett pedig bizonyos személyes kvalitások is elengedhetetlen a helytálláshoz. Ezek egyike például a pontosság, valamint a precizitás, ami különösen a bútorgyártás és az építkezés területén bír kiemelt fontossággal. Elengedhetetlen továbbá a fizikai állóképesség is, hisz a szakmában általában nehéz anyagokat kell emelni, és a munkaórák is hosszan elnyúlhatnak. Végezetül természetesen a kreativitást sem hagyhatjuk ki a sorból, hisz ahogy arra a

korábbiakban is utaltunk, az ilyen típusú pozíciókkal együtt járnak a különböző tervezői munkák, amik nagymértékben igénylik ezt a skillt.