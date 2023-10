Szekeres Lajos, a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője elmondta, az akadémia elkészítette társadalmi felelősségvállalásról szóló akciótervét, amely három pilléren, a prevención, a társadalmi szerepvállaláson és a társadalmi megítélésen nyugszik. Az egyesület ehhez a kezdeményezéshez keresi a partnereket, legutóbb a Békéscsabai Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodást.

– Fő célunk, hogy labdarúgókat neveljünk, ám játékosaink többek ennél, az egyesület pedig igyekszik úgy tekinteni magára, mint a labdarúgás iskolájára, így pedig mint oktatási intézmény fontos számára a személyiség fejlesztés. Ezért hívtuk életre társadalmi szerepvállalásról szóló tervünket, amelyhez partnereket keresünk. A mostani együttműködési megállapodás is ezen gondolat mentén jöhetett létre, hiszen a Patrióta Békéscsaba Egyesület a közösség részeként, közösségépítő programokat és jótékonysági rendezvényeket szervez a városban, így kiváló partner lehet az akadémia céljaihoz és terveihez – ismertette Szekeres Lajos.

A szakmai vezető hangsúlyozta: az akadémia Békés vármegye és a térség csapatának tekinti magát, hiszen a vármegye tehetségközpontjaként a térség legügyesebb labdarúgóinak ad lehetőséget, ám békéscsabai lévén része szeretne lenni a helyi közösségnek, a lokálpatriotizmus által keresztül meg kívánja szólítani a fiatalokat, hatékonyan segíteni a városi célokat, ezeken keresztül pedig javítani szeretne a labdarúgás és a játékosok megítélésén.

Bodczi István, a Patrióta Békéscsaba Mozgalom Egyesület elnöke kiemelte, az egyesület immár több éve tevékenykedik a megyeszékhelyen, különböző közösségépítő és karitatív események megszervezésében vesz részt annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet Békéscsaba értékeire és ösztönözze a fiatalokat a helyben maradásra. A szervezethez mindig is közel állt a sport és a mozgás, hiszen már évek óta megrendezik a patrióta sport- és családi napot, illetve jótékonysági eseményeken keresztül a sportolókat támogatják, legutóbb Nadj Levente futó felkészülését segítették a budapesti atlétikai világbajnokságra.

Az egyesület emellett rengeteg jótékonysági rendezvény ötletgazdája és segítője volt, a legutóbb egy megállapodásnak köszönhetően ingyenes B kategóriás KRESZ tanfolyammal, KRESZ vizsgával és egészségügyi tanfolyammal tudott támogatni 15 békéscsabai fiatalt, emellett pedig jótékonysági gyűjtősorozatával a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak, a Békés Mértéknek valamint a Magyar Vöröskeresztnek tud adományokat átadni.

A két szervezet a most aláírt együttműködési megállapodás alapján közös programokat szervez, illetve egymás eseményeit segíti, így már a héten egy közterületen található falfirkát távolítanak el közösen.

– Ebben az évben pedig több közös eseményt is szeretnénk megvalósítani. Az egyesületünk által minden évben megszervezett Mikulás napi és karácsonyi ajándékcsomagok elkészítése is közös feladat lesz, ezt követően az ajándékokat a békéscsabai gyermekosztálynak adjuk át. Emellett szeretnénk adventi koszorút készíteni és egy közös gyertyagyújtáson részt venni. Az akadémia és a rendőrség által közösen megrendezett drogprevenciós programban is szerepet vállalnánk – ismertette az együttműködés részleteit Bodóczi István.