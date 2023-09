Manapság, ha bemegyünk egy boltba, szinte önkéntelenül is az akciós termékeket keressük, annyira fontossá vált számunkra, hogy mennyit fizetünk a megvásárolt árucikkekért. A fogyasztási szokásokról megjelenő felmérések is azt mutatják, hogy a vásárlók alapvetően az élelmiszerakciókat keresik, és az akció mértéke dönt arról, hogy mit tesz a kosarába valaki. A Lidl Magyarországnál is pontosan érzékelik ezt a fogyasztói magatartást, és mivel a vállalat számára mindig is a vásárlók elégedettsége volt az elsődleges szempont – amit pedig a lehető legjobb árak biztosításával lehet elérni – ezen a szemléleten nem változtattak, sőt, csak tovább erősítették az alacsonyabb árak megcélzását, és nem csak a megszokott heti akciókkal, hanem egyéb kedvezményekkel is segítenek a spórolásban.

Hazánk piacvezető diszkontlánca az elsők között kezdte el év elején a tartós árcsökkentést, és nem állt meg néhány terméknél: júliusig több mint 500 árucikk árát mérsékelte. A Lidl az árcsökkentéseket úgy tudja elérni, hogy a beszerzési árak csökkenéséből adódó, valamint azon is túlmutató árelőnyt továbbadja a fogyasztóknak. A vállalat az árcsökkentési programját az árstop kivezetése után is fenntartja, melynek köszönhetően folyamatosan bővül az olcsóbban polcokra kerülő termékek köre.

Az árcsökkentések jelentősége a Lidl Magyarország akciós árpolitikájában is meglátszik, hiszen a vállalat hétről-hétre újabb termékeket kínál olcsóbban. Mégpedig nem is csak jelképes mértékben: az adott heti akciókban résztvevő termékeket jelentős kedvezményekkel érhetik el a fogyasztók.

Szintén akár féláron is vásárolhatnak a kötelező akcióba bevont termékek közül, hiszen a Lidl a rendeletben előírt 15 százalékos kötelező akciók kereteit is kibővítette, és az előírt mértéknél jóval nagyobb, akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak. Aki rendszeresen bevásárol, tudja, hogy milyen jelentősége van ezeknek az akcióknak, különösen az élelmiszerek esetén. A fogyasztói felmérések is azt mutatják, hogy bolti költéseinknek a korábbiaknál nagyobb hányada megy el élelmiszerre, és egyre kevesebbet fordítunk más árucikkek megvásárlására. A legtöbb vásárló azt is érezheti, hogy a hónap végén már kevesebb a pénze, ilyenkor pedig különösen jól jön, hogy olcsóbban lehet beszerezni a szükséges árucikkeket. Az is segít ebben, hogy – bár több, nem élelmiszerjellegű terméket is a tavalyi áron lehet beszerezni – a Lidl

árcsökkentéseinek hangsúlya az élelmiszereken van. Mi sem bizonyítja jobban ezt az áruházlánc legújabb akciója is, amely a halfogyasztást támogatja. Hazánkban az 1 főre jutó halfogyasztás évi kb. 2-3 kg, ez is általában az ünnepi időszakokhoz köthető. Ez a csekély mennyiség jóval elmarad az ajánlotthoz képest, ezért érdemes lenne arra törekedni, hogy heti 2-3 alkalommal is kerüljön hal a tányérunkra. A Lidl ebben is támogatja a családokat és minden pénteken 15 százalék kedvezményt biztosít vásárlóinak a friss halak árából.

A vonzó árak mellett az áruházlánc más módon is támogatja a magyar családokat a spórolásban. A Lidl Plus digitális hűségprogramja például hetente 10-12 kedvezményre jogosító kupont, illetve egy sor egyéb kedvezményt biztosít a felhasználók számára. A Lidl Plus digitális kártya használatakor még egy kaparós nyereménykártyát is kapnak a vásárlók, amellyel exkluzív kuponokat nyerhetnek. Ezeken felül pedig a Lidl honlapján elérhető spórolási tippek is segítenek a racionális vásárlásban.

Spórolási lehetőséget jelent az is, hogy idén márciusban elindult, és már minden áruházukban elérhető „Mentsük meg” program. Ennek keretében a külsőleg már nem tökéletes, de még fogyasztható gyümölcsöket és zöldségeket 3,5 kilogrammos egységcsomagokba rendezve kedvezményes, 399 forintos áron lehet megvásárolni, nagy segítséget nyújtva ezzel egy széles fogyasztói rétegnek. Augusztusban a pékáruk is bekerültek az élelmiszermentő akcióba, és féláron lehet megvásárolni az előző napi értékesítésből megmaradt, de még fogyasztható édes és sós, 2 és 5 darabos egységcsomagokba tett péksüteményeket is.