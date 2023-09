A Csaba Kristályban rajta voltam a kávémon. Aztán megmutattak egy olyan eredeti, védjeggyel ellátott Damascus kést, aminek az acélpengéje 67 rétegű. Hab volt a tortán, amikor megismerkedtem a hőtartó, duplafalú termobögrével és a pálinkás talpas kehellyel.

A kávé mellett macaronra, krémlevesre is nyomtathatunk

No, de kezdjük az elején. Minden konyhai eszköz ragyog, csillog-villog a porcelánboltban. Mielőtt azonban szétnéztem volna, kávéval kínáltak. Közben mobiltelefonnal készítenek rólam egy fotót, gondoltam, hogy nem azért, mert szép legény vagyok, de arra nem számítottam, hogy az arcképem nemsokára rajta lesz a feketémen. A kulcsszó: kávéhabnyomtató. „Tűnjön ki a megszokottból!” – állt a feliraton. Hát, tényleg kitűntem. „Váljon egyedivé szolgáltatása a kávéhabnyomtatónak köszönhetően!” – no, ez már nem nekem, sokkal inkább kávézóknak, éttermeknek, cukrászdáknak, intézményeknek szólt, ez a nem mindennapi berendezés bárhol hasznos kiegészítőként szolgál.

– A nyomtató nagyon sokoldalú, a kávé, kapucsínó mellett szinte bármire nyomtathatunk vele – hangsúlyozta Szőke Tamás, a Szőke és Társai Kft. kereskedelmi vezetője. – Sikeresen próbáltuk már macaronnal, vajas pirítóssal, krémlevessel, pudinggal, linzerrel és felvágottal. Lényegében csak a képzeletünk szab határt, hogy mit díszítsünk vele. A nyomtató mérete nagyon kompakt, tökéletesen illeszkedik egy modern pultra. A használata rendkívül egyszerű, nincs szükség szakképzett alkalmazottra az üzemeltetéséhez. A plug and play rendszernek köszönhetően másodpercek alatt beüzemelhető.

A kávéhabnyomtató nagy sláger a Csaba Kristályban, és az lesz a kolbászfesztiválon is

A gép használatához egy cserélhető festékpatronra is szükség van, amely kizárólag természetes anyagokból készült ételfestéket tartalmaz. Egy patron 600–800 nyomtatásra alkalmas, a kiválasztott fotók méretétől függően. A képeket egyszerűen a telefonunk könyvtárából választhatjuk ki, és az interneten keresztül töltjük fel, majd a nyomtató saját felületén szerkeszthetjük tetszés szerint.

Kedvezménykupont kapnak a standjukhoz látogatók

– Kétfajta nyomtatót különböztethetünk meg – folytatta Szőke Tamás. – Az egyik a színes, a másik pedig a retró (szépia) stílust képviseli. Egy év garanciát vállalunk a gépre, de eddig nem találkoztunk még meghibásodással. Cégünk 2020 óta foglalkozik kávéhabnyomtató forgalmazásával. Érdeklődés esetén egy díjmentes bemutató keretein belül ismertetjük az eszköz működését. Megrendelés esetén 1-3 hét a szállítási határidő. Bemutatóval kapcsolatban vagy további kérdés esetén keressenek bennünket bizalommal.

Ezt az érdeklődők megtehetik a Szőke és Társai Kft. egyik, kinti standjánál a Csabai Kolbászfesztiválon, ahol ott lesznek a kávéhabnyomtatóval, és természetesen a kávékülönlegességekkel. Másik, 45 négyzetméteres standjukon, a CsabaPark csarnokában a Csaba Kristály eszközeit vásárolhatják meg a látogatók, késektől, az edényekig, poharakig. Ezek között speciális kolbászfesztiváli pálinkáspoharuk a nyakba akasztható snapszlánc. A standot meglátogatók kedvezménykuponokat kapnak, amik beválthatók a Csaba Kristályban. Mivel ötéves születésnapját ünnepli az üzlet idén, 5 százalékos kedvezményt biztosítanak a kuponok révén minden árucikkre. Az üzletben kolbászkészítéshez például húsdarálótól a vágódeszkáig minden kapható, de hal- és paradicsompasszírozó is.

Késekből világmárkák: Dick, Victorinox, Fiskars

A Csaba Kristályban végignéztem a késeket, a választék és a minőség szemet gyönyörködtető és kiváló. Csak néhány világmárka: Dick, Victorinox, Fiskars. Kemény pengéjű, nagyon tartós, éles kések ezek. A hagyományos konyhai vágóeszközöktől a professzionális felhasználásra is alkalmas, speciális séfkésekig széles a választék. Miként funkcióban is, hiszen találhatunk csontozó-, szeletelő-, aprító-, daraboló- és hámozókéseket egyaránt.

– Minden konyhai művelethez, sütéshez, főzéshez biztosítunk eszközöket a Csaba Kristályban, ugyanígy a díszítéshez, tálaláshoz – ecsetelte Szőke Tamás. – Árusítunk műanyag és rozsdamentes fémeszközöket, kis- és nagykonyhai berendezéseket is.

Zöldségek és gyümölcsök nagykeráron a Szőke és Társai Kft.-nél, érdemes betérni az Almáskerti Ipari Parkban hozzájuk. Képünkön Halustyik-Ancza Nikolett (balra), Csontos Liliána és Merza Viktória

Fotó: Für Henrik

Nagykeráron vásárolhat zöldséget, gyümölcsöt a lakosság is

A Szőke és Társai Kft. tavaly novemberben nyitott a cég épületegyüttesében egy 300 négyzetméteres, önkiszolgáló C+C zöldség- és gyümölcs-raktáráruházat. A C+C a Cash and Carry, azaz Vedd és Vidd! kifejezés rövidítése. Önkiszolgáló a raktáráruház, de szakmai, eladói segítséggel.

Gulyás Tamás, a raktáráruház vezetője elmondta, a zöldségek, gyümölcsök zöme helyi, környékbeli termelőktől származik. A cégvezetés úgy döntött, hogy nyitnak a lakosság felé is, mégpedig nagykereskedelmi árakkal.

Szóval, bárki nyugodtan kijöhet akár két almáért is – ha már Almáskerti Ipari Park –, de a minőségi árukészletet látva biztosan nem éri be ennyivel. Komoly pénztárgépet állítottak be, készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehet fizetni. Sőt, 50 ezer forint feletti vásárlásnál ingyenesen házhoz szállítják az árut.

– Az iskolai tanév beindulásával gondoltunk, gondolunk a közétkeztetésre is – emelte ki Gulyás Tamás. – Az almánál és körténél például egyforma nagyságú, kisebb méretű gyümölcsökkel tudunk szolgálni bármekkora mennyiségben. A kisebb, de minőségi gyümölcsöt azért keresik elsősorban az iskolai konyhák, mert ezt nagyobb valószínűséggel fogyasztják el egészében a gyermekek, jóval kevesebb az ételhulladék is. Természetesen más gyümölcsöket is kínálunk, a szilvától a szőlőig.

Sok esetben inkább a párpettyes banánt viszik

Az első osztályú termékeket helyezik előtérbe, de a nagykerár mellett még tovább spórolhatunk, ha a másodosztályú gyümölcsöknél, zöldségeknél is szétnézünk. Ezeket külön sorban kínálják, szépséghibások, de ugyanolyan ízletesek, ugyanúgy fogyaszthatók, mint első osztályú társaik. A forgalom pedig igazolja, hogy erre szükség van, igénylik a vásárlók. Sok esetben inkább a párpettyes banánt viszik, ami érettebb, így finomabb is, a lényeg, hogy mihamarabb elfogyasszák.

– A zöldségeknél a burgonya, a vöröshagyma örök sláger, viszik zsákszámra, de kilónként is – hangsúlyozta Gulyás Tamás. – Most a lapos fejű káposzta is nagyon megy, hiszen itt a savanyítási szezon.

Az ízek és a színek kavalkádját nehéz volt elhagyni, mert még ezt is, azt is vett volna az ember, annyira kellették magukat a szép zöldségek és gyümölcsök. Ha azonban a fél bolttal állítottam volna haza az asszonyhoz, lehet, hogy már nekem is lapos lenne a fejem, mint a káposztáé.

Csontos Liliána (balra) és Merza Viktória a snapszláncokkal

Véradással segítenek a rászorulókon

A Szőke és Társai Kft. nagy hangsúlyt fektet az egészség megőrzésére, és ott segítenek, ahol tudnak.

– Ezért összefogtunk a környékbeli cégekkel, és véradást szervezünk október 3-ára – hangsúlyozta Szőke János, a társaság egyik tulajdonosa. – Az összetartozás jegyében minden munkatársunk önkéntesen jelentkezett erre a nemes célra. Reméljük, hogy ezzel sokat tudunk segíteni a rászoruló, beteg embereken. Mindenki egyért, egy mindenkiért!