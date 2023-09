Lebuktam Feri bácsinál. Telefonon hívott, mondtam, hogy majd visszahívom, mert dolgom van. Elárultam, hogy nem kolbásszal kapcsolatos, mire egyből rávágta: akkor biztosan a pálinkafőzdében vagy. Megállt a pohár a szám előtt, honnan tudhatta ezt a kolbászkirály 30 kilométeres távolságból. Egyből rávágta: „Van az a mondás, Isten szeme mindent lát, ne idd meg a pálinkát!”

– Egyébként meg hol máshol lehetnél ilyenkor, a pálinkafőzésnek van itt az ideje, a disznóvágást a csabaiak leginkább András-napkor, november 30-án kezdik – ecsetelte a kolbászkirály, aki úgy látszik, a pálinka világában is otthonosan mozog. – Még azt is megmondom, hogy vilmoskörtét iszol, mert a szilva mellett azt főzik most leginkább. Telibe talált.

Amikor visszahívtam, beszélt a nagykamarási kertről, gyermekkora nagy cseresznyefájáról, amiről mindenhova jutott gyümölcs a frissen fogyasztástól a befőttig, cefréig. A disznótor és a pálinka hajdanán összekapcsolódott, de a házigazdának keveset kellett öntenie a bölléreknek, nehogy cukrot rakjanak só helyett a kolbászhúsba vagy kifelejtsék a köménymagot.

A Dékány-kolbászok népszerűek a vásárlók körében Fotó: Tyukodi Laszlo

Ha már disznótor, a gyulai Deka Union sütnivaló kolbásza – mely Disznótoros kóstoló néven van jelen évek óta a boltok polcain – nagy kedvenc a vásárlók körében A termék alapját Feri bácsi hagyományos családi receptje adja.

– A fűszerezésbe azonban néhány csavar is került az izgalmas ízvilágot kereső vevők örömére – ecsetelte a Mester. – Csípős, mézes, fokhagymás és baconos ízesítéssel is készül a Deka disznótorosa.

Mondtam Feri bácsinak, ilyenkor, szeptemberben az országos terméknagydíjával fotózzuk, de most ez elmaradt.

– Nem nyertünk, mert nem indultunk – mosolygott a bajsza alatt, majd hozzátette, 34 készítményét jutalmazták már a legrangosabb termékdíjjal – emellett többször is életműdíjat kapott –, így most inkább helyet csinált a jövő évinek. Elővette régi májas- és véreshurka-receptjeit, ezeket is készítik, hasonlóan a lókolbászhoz, amiből előállítanak csemegét és csípőset is.

– Tavaly a „Fröcsivel”, egy magas hőfokon füstölt lángolt kolbásszal nyert a Deka Union országos nagydíjat – mesélte a kolbászkirály. – A nevet arról adtam a terméknek, hogy főzés után, evés közben fröcsköl egy kicsit, így fehér ingben óvatosan kell fogyasztani. Ugyanakkor annyira jóízű, hogy nem lehet abbahagyni.

Piros-fehér-zöld, ez a magyar föld

A kolbászkirály szanazugi bográcsosainál hungarikum kalocsai paprikát használt, a kolbászokba is ezt teszi. Nem véletlen tehát, hogy beválasztották a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend tagjai közé, de tagja az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek és a Szent Vince Borrendnek is.

– Arra figyeltem, hogy kijöjjön a magyar trikolor – mondta. – A kalocsai piros, a fehérasztali fehér és a boros zöld lovagöltözet a háromszínű zászlónkat jelképezi nálam. Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. A hazám, amit annyira szeretek. Itt nőttem fel, lettem hentesmester, húsipari vezető Gyulán és Csabán is. Szép családom van, és 89. évemben járva is készíthetem a kolbászt. Kell ennél több?