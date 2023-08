A hagyományokhoz híven augusztusban is két extra nappal várta a plazmaadókat a békéscsabai Plazma Center. Az első, augusztus 10-i esemény a Plazmaadással az Életreváltókért címet kapta, ez alkalommal az Életreváltó Alapítványt támogatta az intézmény 150 ezer fonrinttal. Az alapítvány 2020-ban alakult, melyet a Békés Vámegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház addiktológiai rehabilitációs osztályán dolgozó szakemberek hozták létre.

– Az elsődleges célunk az volt, hogy a kórházi kereteken túlnyúlva a komplexebbé tudjuk tenni a rehabilitációt, amihez szükség volt a források kibővítésére. Azért hoztuk létre az alapítványt, hogy mindezt biztosítani tudjuk az ott kezelt szenvedélybetegek számára. Igyekszünk utat mutatni a szenvedélybetegeknek, segítünk abban, hogy a megyében milyen segítségeket vehet igénybe, illetve igyekszünk egy motivációs bázist kiépíteni annak érdekében, hogy később az adott személy alkalmas legyen egy rehabilitációs kezelésre, ezzel előkészítjük az ő majdani rehabilitációját. Ha az osztályon rehabilitációt vállal, akkor ott szintén végigkíséri őt az alapítvány, majd a rehabilitáció végeztével segítjük a társadalmba való visszailleszkedésben, utóbbi már a rehabilitáció ideje alatt is fókuszban van. Rendszeresen szervezünk különböző kulturális programokat azért, hogy a társadalom részeseinek érezzék magukat – ismertette Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin, az Életreváltó Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Mint mondja, országos és világszinten is igaz, hogy a szakemberekhez forduló szenvedélybetegek száma csak a jéghegy csúcsa, hiszen nagyon sokan nem kérnek segítséget, vagy nem mernek segítséget kérni. Éppen ezért az alapítvány küldetésének tekinti a határterületen dolgozó szakemberek (pedagógusok, egészségügyi szakemberek) érzékenyítését. Az elnök tapasztalatai szerint egyre növekszik a szenvedélybetegek száma, akik egyre fiatalabb korban ismerkednek meg a szerhasználattal, akár az alkoholról, a nikotinról, a koffeinről vagy a drogokról van szó.

– Szeptember 12-én, a Gyulai Zeneműhely Egyesülettel közösen szervezünk egy eseményt, az adományt erre fordítjuk. Az addiktológiai rehabilitáción az alapítvány támogatásával már két éve folyamatosan van színházterápia, ennek keretében a betegeink hétfől hétre különböző színdarabokat hoznak létre, melynek témáját a saját életükből merítik. A szeptember 12-i rendezvényen egy közel egy órás színdarabot fognak előadni a betegeink, melyben a szenvedélybetegséget és annak okait mutatják be – árulta el. Az, aki akár érintettként, családtagként vagy segítőként szeretné felvenni a kapcsolatot az alapítvánnyal, az [email protected] email címen teheti meg.

Fotó: Für Henrik

Rengeteg ajándékkal készültek a plazmaadóknak az extra napon

Az, aki az augusztus 10-i extra napra ellátogatott, kitölthette az alapítványtól kapott prevenciós kvízt. A név nélküli tesztet végül kiértékelhették maguknak és haza is vihették. Emellett a palzmaadókat tájékoztatták arról is, hogy hogyan és miként tudják felkeresni az alapítványt. A prevenciós kvíz kitöltői között ráadásul egy vezeték nélküli JBL fülhallgatót sorsoltak ki a szervezők. A meglepetések itt még nem értek véget, hiszen napi nyereményként egy 50 000 Forint értékű MOL tankolókártyát sorsolt ki az Extra nap résztvevői, plazmaadói között az egészségügyi intézmény.

A Suliváró Extra napon a Péter András Alapítványt támogatta a centrum

A következő extra nap augusztus 16-án zajlott Sulira Hangoló címmel. Természetesen ez alkalommal is sor került az adományátadásra, hiszen a Péter András Alapítványt, a szeghalmi Péter András Gimnázium alapítványát támogatta a center 150 000 Forinttal.

– A Péter András Alapítvány a Péter András Gimnázium alapítójáról kapta nevét. Ő egy földbirtokos volt, aki 1907-ben egy nagyon híres végrendeletet hozott és egy egyedülálló tettet hajtott végre a magyar közoktatásban. Úgy rendelkezett: tekintve, hogy saját gyermekei nincsenek, teljes vagyonát a református egyház alapítványnak adományozza azzal a céllal, hogy egy nyolcosztályos középiksolát hozzanak létre. Az iskola 1926-ban nyitotta meg kapuit, mely azóta több ezer diáknak segítette a boldogulását világszerte, több híres professzor és tudós került ki az intézményből.Ebben a nagy tömegben mindig voltak olyan lelkes diákok, akik, miután elmentek az iskolából, segíteni akarták azt. Ezért jött létre 1990-ben a Péter András Alapítvány, amit öregdiákok alapítottak és működtetnek azóta is – ismertette Somogyiné Ambrus Erika, a Szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium intézményvezetője és a Péter András Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte azt is, hogy a tehetségek gondozása mindig szívügye volt az iskolának és az alapítványnak.

– A közelmúlt egyik kiemelkedő tehetsége Szabó Márton, aki ebben az évben érettségizett, és olyan eredményeket tudhat maga mögött, ami minden magyar iskolának dicsőségére válna. Nagyon büszkék vagyunk és nagyon örülünk, hogy nálunk szerezte ezeket a sikereket. Aranyérmeket nyert több nemzetközi versenyen kémia, biológia és fizika tantárgyból, OKTV versenyeken is az élen végzett idén három tantrágyból, és felvételt nyert Cambridge-be.

A Plazma cenetrtől kapott 150 ezer forint értékű adományt tanulmányi kirándulások megszervezésére, tehetséges diákjaik tanulmányainaks egítésére, és eszközvásárlsára fordítják, melyek az oktatás színvonalát növelik majd.

Ezen a napon is meglepetésözön várta a plazmaadókat

A hónap második extra napján is több meglepetéssel készültek a szervezők. Volt például nyereményhúzós játék, ahol meglepetéseket és plusz kifizetéseket vihettek haza a résztvevők. A plazmaadók az alapjuttatásukon felül - ahogy az első extra nap alkalmával is - plusz 1000 forintos kifizetésben részesültek. A Sulira Hangoló névadáshoz kötődően pedig egy 30 ezer forint értékű papír- írószer utalvány talált gazdára, mint napi nyeremény.

Azok között, akik mindkét extra napra ellátogattak és ezzel is támogatták az adott egyesületeket és alapítványokat, egy 50 ezer forint értékű Aldi utalványt sorsoltak ki a szervezők. Volt még egy Duplázó-plazmázók elnevezésű akciójuk is, melynek részeként keretében három szerencsés nyertest sorsoltak ki azok közül, akik augusztus 14-19 között kétszer is elmentek plazmát. Ők a következő plazmaadásuk alkalmával plusz tízezer forint kifizetést vihetnek majd haza.

Októbertől megújult környezetben, további akciókkal várják a plazmaadókat

Szabó Rita marketing referens ismertette, az augusztus egyéb szempontból is egy nagyon fontos időszak a Plazma Center életében. A nyár végén, közel egy hónapra leáll az intézmény, hiszen kibővítik azt, a fenti, új részen már javában zajlik az építkezés. Mindez azt jelenti, hogy szeptember 4-e és 29-e között a plazmaadók nem tudják majd látogatni a centrumot.

A Plazma Cneter viszont ebben az időszakban sem engedik el a plazmaadóik kezét. Minden plazmaadónak kötelező évente legalább egy véradást teljesítenie, ezt pedig a centrum leállása alatt meg is tehetik majd. A Plazma Center és a Csaba Center szeptember 5-én véradó napot szervez a Csaba Center földszintjén. Így azok, akik még nem teljesítették az éves kötelezettségüket, ekkor lesz erre lehetőségük. A véradás után 14 napig egyébként sem lehet plazmát adni, így a leállás idején a plazmaadók ezt a pihenőt is beiktathatják.

Szabó Rita felhívta a figyelmet arra, hogy októbertől azon túl, hogy egy megújult, kibővült környezetben várják majd a plazmaadókat, egy fantasztikus nyitási akcióval is készülnek a leendő, illetve újrakezdő plazmaadóknak. A centrum megemelt juttatást ad a hónapban: az alkalmassági vizsgálatra 5000 Forint kifizetést, az első plazmaadásukra 25 ezer Forint, a másodikra és hamradikra 20-20 ezer Forint, a negyedikre pedig 25 ezer Forint juttatást kapnak majd a plazmaadóik.