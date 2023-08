Curtis és Kökény Attila élő koncertjével, illetve Herczeg Dávid fellépésével szerveznek nagyszabású, minden korosztályt megcélzó nyárbúcsúztató programot augusztus 25-én, pénteken 20 órától a gyulai várkertben.

Bereczky István koncertszervező elmondta, egy nívós, az egész Békés megye és a térség, minden érdeklődő számára minőségi kikapcsolódást nyújtó rendezvény szervezését tűzték ki célul.

– Fontos célunk, hogy valamennyi korosztályt kiszolgáljuk. A kapunyitás hat órakor lesz, majd este 8 órától Curtis élő koncertjével indul az este, 22 órától Kökény Attila ad szintén élőzenekaros koncertet, míg éjféltől Herceg Dávid lép színpadra. A sztárok után pedig folytatódik a buli, a zenéről és a remek hangulatról Dj. Kenderesi gondoskodik majd, amihez a gyönyörű várkert kiváló helyszínt biztosít – emelte ki a koncertszervező.

Curtis, Kökény Attila és Herczeg

A közönséget rengeteg nyereményjáték várja, dedikált poszterek, belépők és egy meglepetésfődíj egyaránt gazdára talál majd. Az érdeklődők kétfajta jegyből választhatnak, a hagyományos belépő mellett lehetőség nyílik VIP jegy vásárlására is. Aki ez utóbbi mellett dönt a színpad mellől nézheti végig a kiváló produkciókat, és találkozhat is a népszerű énekesekkel, valamint a zenészekkel. Elővételben a jegymester.hu oldalon, míg a program napján a helyszínen is megvásárolhatók lesznek a belépők.

Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/710078/gyulai-var-hikari-party-party-at-the-gyula-castle/71000184

Esőnap: augusztus 29., kedd 20 óra