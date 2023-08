Mitől számít egy eszköz okosnak?

Egyszerű megfogalmazásban az okoseszköz olyan elektronikus készülék, amely vezetékes kapcsolat nélkül (Bluetooth vagy Wi-Fi segítségével) is képes rácsatlakozni az internetre, a helyi hálózatra vagy egy másik eszközre. A mindenki által jól ismert okostelefonon túl ma már számos kütyü okosnak mondható, az izzóktól kezdve a vízforralókig vagy a termosztátokig rengeteg hagyományos, háztartási készüléknek létezik intelligens változata.

Ezen a ponton fontos megjegyezni: attól még, hogy egy eszköz modern technológiával készül, nem lesz automatikusan “okos”. A korábbiak értelmében az LCD-kijelzőtől egyetlen karóra sem válik okossá, kizárólag akkor, ha vezeték nélkül is össze lehet kapcsolni egy telefonnal vagy online szolgáltatással.

Szintén tévhit továbbá, hogy az okoseszköznek minden esetben szüksége van internetkapcsolatra. Általában az eszköz típusa határozza meg, hogy a csatlakozáshoz igényel-e internetes hozzáférést – gondoljunk csak a Bluetooth-kapcsolattal kommunikáló készülékekre. Tény azonban, hogy az okoseszközből mindig net segítségével lehet a legtöbbet kihozni, hiszen a Bluetooth ellenére sok alkalmazás a felhőben tárolja az adatokat és weben keresztül képes frissülni.

Praktikus és hatékony okoseszközök, amelyeket csak szeretni lehet

Az okoseszközök elterjedésével ma már nagyon sok nagyszerű készüléket beszerezhetünk, hogy kényelmesebbé tegyük a mindennapokat. Íme néhány olyan alternatíva, amelyeken érdemes elgondolkodni.

#1 Multifunkcionális okosóra minden alkalomra

Az okosóra napjaink egyik legnépszerűbb kényelmi eszköze – nem véletlenül. Szinte majdnem olyan funkciókkal rendelkezik, mint az okostelefon, csak praktikusabb, hordható verzióban. Amint összekapcsoljuk a mobilunkkal, az összes fontos értesítést azonnal láthatjuk, legyen szó a bejövő hívásokról, üzenetekről, emailekről, és így tovább. Ennek köszönhetően pillanatok alatt rangsorolhatjuk, mikor és mire szakítunk időt például munka vagy vezetés közben.

Emellett az okosórák kiemelkedő előnye, hogy segítségükkel állandóan nyomon követhetjük egészségügyi állapotunkat és napi aktivitási szintünket. A legtöbb verziójukban található beépített pulzus- és véroxigszint-mérő, de néhányban már akár vérnyomásmérő is, amelyeket összeköthetünk egyéb fitneszalkalmazásokkal.

#2 Nyomkövetős nyakörv a kiskedvencek biztonságáért

Aki valódi társként tekint négylábú házikedvencére (vagy vadászkutyát nevel), annak igazi ajándék lehet a nyomkövetős GPS-nyakörv. Ez az apró kütyü számos verzióban létezik, van, amelyik SIM-kártyával, előfizetéssel, míg némelyik mobilnet nélkül is működik.

Ahogyan arra a neve is utal, a nyomkövetős nyakörv GPS segítségével funkcionál: a GPS-műholdak egyedi jeleket küldenek a bilétaszerű, pár grammos vevőkészüléknek, amely a hozzá tartozó alkalmazásnak küldi tovább a begyűjtött adatokat. Így pár perc eltéréssel, de azonnal elérhetővé válik a kisállat lokációja és mozgási iránya. Az eszközök között extra funkciókkal ellátott típusok is vannak: például amelyek a kutya vagy macska egészségügyi állapotát is figyelik, vagy amelyek egyszerre több háziállat nyomon követésére is alkalmasak.

#3 Tablet – sokoldalú és kényelmes alternatíva

A tabletek már senki számára nem jelentenek újdonságot, azonban sokan nem is tudják, hogy mennyivel komfortosabbá tehetik a hétköznapokat. Korábban a táblagép előnye kizárólag a nagyobb kijelző volt, de funkciójában nem haladta meg az okostelefon tudását, mostanra viszont hatalmas technológiai fejlődésen ment keresztül.

A csúcskategóriás tableteken elérhető a PC-mód, amelynek köszönhetően aktiválható rajtuk, egy számítógépek operációs renderrel csaknem megyegyező felület is. Ezáltal sok szakmában sokkal praktikusabban használhatóak munkaeszközként, mint a laptop, mivel könnyebben hordozhatók és akkumulátoruk teljesítménye jobb.

#4 Hordozható hangfalak

Ha már okoseszközről van szó, érdemes szót ejteni a hordozható hangfalakról is, hiszen sokkal élvezetesebb rajtuk zenét vagy podcastot hallgatni. A legtöbb okoshangszóró Bluetooth-kapcsolattal működik, így közvetlenül a hangforráshoz csatlakozik, így nincs szükség vezetékekre. Használatakor ezért sok mindenre nem kell odafigyelni, csak a töltöttségi szintre és a telefonnal, laptoppal, tablettel való megfelelő párosításra. Nyaralások, kirándulások alkalmával kifejezetten hasznos eszközök.

Intelligens IoT-eszközök a ház körül: ajtózárak, mozgásérzékelők, fűtési megoldások

Az okoseszközök egy csoportját IoT-eszközöknek (Internet of Things) is nevezzük, ez azonban egy átfogóbb technológiai kategória, amely nem korlátozódik kizárólag a szórakoztató elektronikára, tehát a telefonokra és laptopokra. A felhasználható megoldások széles spektruma tökéletesen kiegészíti az otthoni infrastruktúrát.

Ilyenek például:

az intelligens ajtózárak és mozgásérzékelők: a zárak applikációval nyithatók és zárhatók, míg a mozgásérzékelők automatikusan riasztanak betörés esetén;

a termosztát, amely lehetővé teszi a lakás/ház fűtésének automatikus vagy manuális beállítását egy távvezérlőn keresztül.

Ezeken túl még számos, hasonlóan kreatív és hasznos IoT-eszköz létezik, mint az okos konyhai eszközök (hűtők, sütők, kávéfőzők), okoskamerák vagy a korábban említett okosizzók.

Az intelligens megoldások végtelen tárháza

Az okoseszközök területén folyamatos az innováció, ezért időről időre új technológiákat köszönthetünk a piacon. Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni, mely okos megoldásokra van szükségünk, érdemes felmérni, hogy milyen szintű automatizálás jelenti számunkra a megfelelő komfortot és biztonságot.