Egy igazi kert viszont a hideg évszakban is tökéletesen kihasználható, ha fel van szerelve különféle hasznos eszközökkel. Például a kerti fészerek alkalmasak a különböző eszközök tárolására, amelyeket védeni kell a rossz időjárástól. A kerti padok fából meghozzák a kedvet a kinti időtöltésre, de egy relaxációs sarok is lehet, ahol egy kemény munkanap után olvasni lehet. A következőkben bemutatunk néhány kihagyhatatlan bútortípust, amelyek segítenek eldönteni, hogy mire is van szükség.

Kerti asztalok és székek

Bár sokféle kerti asztal és szék létezik, érdemes figyelembe venni a rendelkezésre álló helyet, mielőtt egy konkrét modell mellett döntenénk. Határozzuk meg a helyet, ahol szeretnénk elhelyezni, vásárlás előtt mérjük le pontosan. Így lesz maximálisan élvezhető a kiválasztott bútorok kényelme, de összességében az egész kert is.

Az anyag, amelyből a kerti bútor készül

A kültéri terek ki vannak téve az időjárás változásainak, így a kerti bútorok anyagának mindenképp tartósnak kell lennie. Mielőtt kiválasztanánk az anyag típusát, tudjuk meg konkrétan, hogy a bútorok egész télen kint lesznek, vagy valahol tudjuk tárolni. Érdemes figyelembe venni az anyag típusát is, a tömörfa bútorok szállítása nehezebb lesz, míg a rattan vagy fonott bútorok nagyon könnyen szállíthatók. Vegyük fontolóra az összecsukható kerti bútorokat is, kevesebb helyet foglalnak, és könnyen tárolhatóak.

A tömör fából készült kerti bútor ideális választás lehet impozáns és tágas kertekben. A tömörfa előnyei nyilvánvalóak és többszörösek, a belőle készült bútorok idővel is tartósak maradnak és könnyen beilleszthetők, mivel természetes anyagból készülnek.

A rattan kerti bútornak szintén számos előnye van, elsősorban az, hogy környezetbarát. A megjelenésen kívül a rattan bútorok könnyűek és ellenállóak, ideálisak nyílt terekre vagy teraszokra, könnyen karbantarthatók, ami fontos szempont.

Az alumínium és szintetikus rattan kerti bútor a hagyományos kerti bútorok életképes alternatívája, időjárásálló, nem rozsdásodik, nagyon könnyen karbantartható. Továbbá könnyen szállítható és tárolható is.

Kerti bútorok típusai

Aki pihenőtérbe fektet be, annak olyan bútorra van szüksége, amely megfelel az egész család igényeinek. Választható például nagy méretű kerti garnitúra, amelyek különféle alkalmakra használhatóak, és amelyek sok embert tudnak befogadni. Az ilyen típusú bútorok általában egy közepes és kisebb magasságú asztalból és székekből állnak, amelyek pihentető légkört biztosítanak. Választható kisebb kerti garnitúra is, ideális egy normál tagú család számára. Ez a készlet egy magas asztalból és székekből áll, családi estékhez vagy romantikus vacsorákhoz.

Kényelem és relaxálás

A kerti bútorok alkalmasak kell legyenek a pihenésre, a legjobb kerti bútor szett tartalmaz párnákat. Ezeknek az a szerepe, hogy növelje a komfortérzetet és az ellazulás mértékét. Vannak olyan kerti bútorkészletek, amelyek levehető huzattal rendelkeznek, nagyban megkönnyítik a karbantartást és a tisztítást. Ugyanakkor vannak bizonyos készletek, amelyek napernyőket tartalmaznak, ezek nagyon hasznosak lehetnek egy napsütéses napon.