Az egyetem az idei hagyományos felvételi eljárásban két és félszer több hallgatót vett fel, mint egy évvel korábban, és a létszámot a pótfelvételi még tovább fogja növelni – nyilatkozta hírportálunknak Kovács Katalin. A GFE oktatási igazgatója elmondta, a békéscsabai Gazdasági Karra több mint 200 hallgató került be, míg a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karra 150-en nyertek felvételt. Mindez azt jelenti, hogy utóbbi kar szinte megduplázta a teljes hallgatói létszámát, az első évfolyamon ugyanannyi diák kezdi meg a tanévet szeptemberben, mint amennyien a felsőbb évfolyamokat alkotják. A szarvasi Pedagógiai Karra több mint háromszázan kerültek be.

– Összességében elmondható, hogy az egyetem Békés vármegyei karai nagyon jó eredménnyel zárták a felvételi időszakot – tette hozzá az oktatási igazgató. A szakember kérdésünkre elmondta, a sikerek több okkal magyarázhatók.

– Idén megváltoztattuk felvételi promóciós stratégiánkat, és még a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektettünk a személyes találkozásokra, megkeresésekre. Intézményünk valamennyi karáról minden térségi középiskolába igyekeztek eljutni munkatársaink, ott voltunk a pályaválasztási tanácsadó napokon. Hiszünk a személyes kontaktusok erejében, ezért is fektettünk rá kiemelt hangsúlyt – emelte ki Kovács Katalin, aki kitért arra is, hogy a nyílt napokon és a Békés Vármegyei Kormányhivatal kapcsolódó rendezvényein, így a békéscsabai pályaválasztási vásáron is jelen voltak.

– Természetesen célzott hirdetésekkel is igyekeztünk eljutni az érdeklődőkhöz – fogalmazott.

Az oktatási igazgató lényegesnek nevezte, hogy különböző támogatási formákkal is segítik hallgatóikat, ilyen a „Gál Ferences leszek” Ösztöndíj és a Zirzen Janka ösztöndíjprogram is.

Komoly lehetőség a pótfelvételi A Gál Ferenc Egyetem valamennyi szakán várjuk a pótfelvételire jelentkezőket – hangsúlyozta Kovács Katalin. Mint az oktatási igazgató elmondta, az Oktatási Hivatal és az illetékes minisztérium is megadta az engedélyt arra, hogy valamennyi szakukon meghirdessék a pótfelvételit, köszönhetően annak, hogy minden egyes szakon egyébként is elindulhat a képzés szeptemberben. A gyulai Egészség- és Szociális Tudományi karon, illetve a szarvasi Pedagógiai Karon állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekre, a Gazdasági Karon önköltséges képzésekre lehet jelentkezni. Az E-felvételi rendszerében a jelentkezési határidő: augusztus 6.