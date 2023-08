A Tótkomlósi Rózsa Fürdő minden évszakban kínálja szolgáltatásait vendégeinek a strandfürdő területén, kinn s benn, valamint a gyógyá­szaton. A családok, a sportolók mellett a gyógyulni vágyók számára is kedvelt ez a hely. Sőt! Egyre népszerűbb!

Tótkomlós A Dél-Alföld legszebb Rózsája a helyiek fürdője. Kikapcsolódás, regenerálódás és feltöltődés – az ezekhez szükséges feltételek és szolgáltatások megtalálhatók a Rózsa Gyógyfürdőben és Gyógyászaton.

A gyógyfürdő minősítést megkaptuk 2023 márciusában, köszönhetően minősített gyógyvizünknek, a NEAK által finanszírozott kezeléseinknek és mindazoknak a feltételeknek, amik kellettek ehhez a sikerhez –

nyilatkozta Cseh Bence igazgató.

A gyógyászaton reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés működik, a háziorvosok beutalóival lehet jönni, és az itteni szakorvosok kiírják a betegeknek a fizioterápiás, a balneoterápiás és a gyógytorna-kezeléseket. Évente kétszer tizenöt alkalommal lehet igénybe venni ezeket a kezeléseket (amik a NEAK által ártámogatott kezelések, a beteg önrésze minimális).

Népszerűek a balneoterápiás kezelések

Fotó: Für Henrik

– A komlósiakon kívül érkeznek hozzánk Békés vármegye számos településéről, Komlós 30 kilométeres vonzáskörzetéből, sőt, még külföldről is. A legkedveltebb kezelés a balneoterápia. A gyógyvíz összetétele miatt nagyon sokan igénybe is veszik. Különösen eredményes reumatológiai és mozgásszervi betegségek gyógyítására (kopások, gerinc-és porckorongműtétek utókezelésére kiváló). A vízi torna mellett a gyógymasszázs és az iszappakolás (hévízi iszapot használunk) is népszerű, szinte minden beteg igényli – tájékoztatott Cseh Bence, aki büszke jól képzett szakembereire.

A gyógyfürdő gyógyászatának kezelései Balneoterápia: medencefürdő, gyógytorna, súlyfürdő, orvosi gyógymasszás, tangentor, víz alatti csoportos gyógytorna, gyógyúszás. Elektroterápia: stabil galvánkezelés, iontoforézis, diadynamikus áramkezelés, szelektív ingeráram-kezelés, TENS, interferencia, ultrahang- és krioterápia-kezelések.