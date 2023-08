Szekeres Lajos szakmai vezető elmondta, az ellenőrző és vizsgálati munkát a Double Pass nevű belga minőségbiztosítási cég végzi, ahogyan azt sok más országban is teszi. A vizsgálat során a cég elég széles körben vizsgálódik, hiszen tizenöt szempontot és annak további szempontjait veszi sorra. A szakemberek azokat vállalt célokat is nézik, amelyeket, a klub mint akadémia tűzött ki maga elé, emellett pedig az infrastrukturális, szervezeti, képzési és humán erőforrás feltételeit is górcső alá veszi.

– Az eddigi tapasztalatokból kiindulva reális cél lehet számunkra, a tehetségközponti státuszunk megőrzése. Fontos megjegyezni, hogy a döntés csak ezen vizsgálatok alapján történik, a nagycsapat bármilyen bajnokságban való indulása vagy kiesése ezt nem befolyásolja. Az akadémia szakemberei éppen most készítik elő a feltölteni kívánt dokumentumokat, amelyek eddig is rendelkezésünkre álltak, hiszen ezek mentén dolgoztunk egész évben. Új dolgokat nem kellett kitalálnunk, hanem azokat, a fejlesztéseket, amelyeket véghez vittünk a klubon belül, ezeket kell majd feltöltenünk a megjelölt felületekre – ismertette Szekeres Lajos.

A vizsgálati folyamat első részében a minőségbiztosítási cég megnyitja azt a felületet, amelyen keresztül a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia szakemberei feltölthetik a több pontból álló értékelési rendszerhez tartozó iratokat és dokumentumokat, majd novemberben a cég munkatársai személyesen is ellátogatnak a lila-fehér klub 4-es Honvéd utcai sportkomplexumába. A helyszínen a Double Pass szakemberei interjúkat készítenek a klub szakembereivel és edzéseket látogatnak meg.

A folyamat végén a minőségbiztosítási cég pontokba szedve értékeli a békéscsabai egyesületet, a jelentés elkészülte után pedig újabb időtartamra megadhatja a tehetségközponti státuszát.